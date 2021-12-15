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Utgått

CD Soundmachine

AZ1837/12

3.1

| (7) Recensioner

Lyssna på musik var du än är

Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.

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Lyssna på musik var du än är

  • Design som passar ditt sätt att leva

  • USB

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Lyssna på MP3-/WMA-musik direkt från dina bärbara USB-enheter

Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Lyssna på MP3/WMA-CD, CD och CD-RW

Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link för uppspelning av bärbar musik

MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.1

av 5

7

Recensioner

3

15/12/2021

Italia

Italia

Utilissimo e comodo

Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 Stereo CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 Stereo CD

17/12/2013

España

España

Ligero y buena acústica.

Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 CD Soundmachine

15/07/2012

France

France

Très bon produit, facile d'utilisation

Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ1837 Lecteur de CD

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