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Utgått
AZ1837/12
Lyssna på musik var du än är
Praktisk design som passar ditt sätt att leva, njut av musik från olika källor som USB Direct, MP3-CD och radio.
Design som passar ditt sätt att leva
USB
Anslut bara enheten till USB-porten i Philips Hi-Fi-system. Digital musik spelas upp direkt från enheten. Nu kan du dela dina favoriter med familj och vänner.
Med ljudkomprimeringsteknik kan digitala musikfiler reduceras upp till 10 gånger i storlek utan att ljudkvaliteten radikalt försämras. MP3 och WMA är två av komprimeringsformaten med vilka du kan uppleva en hel värld av digital musik på din Philips-spelare. Ladda ned MP3- eller WMA-låtar på musikwebbplatser på internet eller skapa dina egna MP3- eller WMA-musikfiler genom att rippa dina CD-skivor och överföra dem till spelaren.
MP3 Link-anslutningen möjliggör direktuppspelning av MP3-innehåll från bärbara mediespelare. Du kan njuta av din favoritmusik med ljudsystemets enastående ljudkvalitet. Dessutom är MP3 Link också mycket praktiskt eftersom du bara behöver ansluta din bärbara MP3-spelare till ljudsystemet.
3.1
av 5
7
Recensioner
Grank
15/12/2021
Italia
Utilissimo e comodo
Utile e comodo,design elegante, utilissimo l'attacco usb
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 Stereo CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 Stereo CD
Senderista
17/12/2013
España
Ligero y buena acústica.
Fácil de usar. Muy ligero permite llevarlo a todas partes y tiene buena acústica.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 CD Soundmachine
champs
15/07/2012
France
Très bon produit, facile d'utilisation
Très bon produit, rapport qualité prix bon Utilisation facile sauf recherche station trop proche, manque affichage digital de la station
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ1837 Lecteur de CD