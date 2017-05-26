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Utgått

CD Soundmachine

AZ215R/12

4

| (14) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

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Lyssna på musik var du än är

  • Röd

  • 3 W

  • Digitalmottagare

20 förinställda kanaler

Programmerbar för 20 CD-spår

Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.

FM-stereomottagare

Tekniska specifikationer

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4.0

av 5

14

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

26/05/2017

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Bra liten och smidig

Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine

30/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Brilliant

Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit

Fördelar

Great reception

Nackdelar

Nothing

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine

Datum för användning 2019-05-30

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine

Datum för användning 2019-05-30

21/08/2018

United Kingdom

United Kingdom

Cool little system for kids

Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215R CD Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ215R CD Soundmachine

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