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Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
Silver
3 W
Digitalmottagare
Philips är känt för att tillverka produkter som är kompatibla med många skivformat som är tillgängliga på marknaden. Med det här ljudsystemet kan du lyssna på musik från CD, CD-R och CD-RW. CD-RW-kompatibel betyder att ljudsystemet kan spela upp både CD-R- och CD-RW-skivor. På CD-R-skivor kan du spela in en gång och de kan användas i alla CD-spelare. På CD-RW-skivor du spela över redan inspelad information många gånger och kan användas i kompatibla CD-spelare.
Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
Med den programmerbara CD-uppspelningsfunktionen kan du lyssna på dina favoritspår i den ordning du vill.
4.0
av 5
14
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Radiolyssnaren
26/05/2017
Sverige
Verifierad köpare
Bra liten och smidig
Bra och smidig. Lätt att använda och bra ljud. Fungerar helt OK.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine
Buses
30/06/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Brilliant
Because of the Phillips name and the quality and the size of the unit
Fördelar
Great reception
Nackdelar
Nothing
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine
Datum för användning 2019-05-30
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215S CD Soundmachine
Datum för användning 2019-05-30
Benjimax
21/08/2018
United Kingdom
Cool little system for kids
Cheap and cheerful system, perfect for a young kid's bedroom. It's sturdy, simple to use and light. My 4 year old loves it!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215R CD Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ215R CD Soundmachine