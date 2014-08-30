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Utgått

CD Soundmachine

AZ328/12

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Lyssna på musik var du än är

Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.

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Lyssna på musik var du än är

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Kassett

  • 2 W

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

USB Direct för MP3-/WMA-musikuppspelning

I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.

Kassettdäck med autostopp

Kassettdäck med autostopp

0

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Blandad/upprepad uppspelning av CD för personlig musikunderhållning

Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

30/08/2014

Deutschland

Deutschland

Toller kleiner Allrounder

Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ328 CD-Soundmachine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ328 CD-Soundmachine

01/06/2014

France

France

très bon produit

Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ328 Lecteur de CD

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för AZ328 Lecteur de CD

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