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Utgått
Lyssna på musik var du än är
Njut av de enkla sakerna i livet och gläd dig åt bekvämligheten. Med den kompakta, portabla Philips CD Soundmachine kan du med hjälp av lättanvända funktioner hänge dig åt din favoritmusik.
CD, MP3-CD, USB, FM
Kassett
2 W
I USB Direct-läget kan du enkelt ansluta USB-enheter till USB-porten på din Philips-enhet och spela upp digital musik direkt från Philips-enheten.
0
Med funktionen "Shuffle/Repeat" tråkar du inte ut dig med att lyssna på musiken i samma ordning hela tiden. När du har överfört favoritlåtarna till spelaren behöver du bara välja ett av lägena "Shuffle" eller "Repeat" för att låtarna ska spelas i olika ordning. Njut av olika musikupplevelser varje gång du sätter igång spelaren.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
volker12321
30/08/2014
Deutschland
Toller kleiner Allrounder
Den habe ich gesucht! Ein wunderbares Gerät, was alles richtig macht. Der Cd- Player spielt einfach alles, die USB- Wiedergabe funktioniert perfekt (können viele teurere Geräte oft überhaupt nicht), der Radioempfang ist gut und klar, und nicht zuletzt gibt der Kassettenrecorder meine Kassetten in Top- Qualität wieder. Für die Größe und den Preis klingt der kleine Philips auch passabel. Er ist leicht, kompakt und recht hübsch. Wieder (wie gewohnt) ein Top- Produkt von Philips!!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ328 CD-Soundmachine
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ328 CD-Soundmachine
doudou31820
01/06/2014
France
très bon produit
Je peux réécouter mes cassettes.... Trouver un appareil simple avec, radio, cassettes et cd.... c'est plus tôt rare de nos jours....
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ328 Lecteur de CD
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för AZ328 Lecteur de CD