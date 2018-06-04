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Utgått

Pedi AdvancedElektrisk fotfil

BCR430/00

4.3

| (45) Recensioner | 86% rekommenderar den här produkten

Lena, mjuka fötter från häl till tå

Ta hand om dina fötter med Philips Advanced elektriska fotfil! Regelbunden fotvård med elektrisk fotfil tar bort förhårdnader och gör dina lena och sköna! Den roterande skivan har slipade kanter vilket gör att du lättare kommer åt vid små områden. Fotvård kan inte bli enklare!

Visa alla fördelar

Precisionsskiva för exakt användning

Lena, mjuka fötter från häl till tå

  • Effektiv mot torr hud och förhårdnader

  • Går att använda även i duschen

  • Fotfilen är sladdlös och laddningsbar

  • Slipad kant för enkel åtkomst

Unik roterande skiva för lena fötter från häl till tå

Unik roterande skiva för lena fötter från häl till tå

De unika roterande skivorna med precisionskant ger dig släta fötter från häl till tå. Med de roterande skivorna och precisionskanten får du bort förhårdnader på ett exakt, enkelt och skonsamt sätt för både större och mindre områden.

Skonsam behandling för huden

Den naturliga mineralen korund är ingjuten i skivan, vilket ger skonsam behandling för huden.

Prisbelönt handtag

Prisbelönt handtag

Prisbelönad ergonomisk design som gör att du enkelt kommer åt hälen och tårna.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.3

av 5

45

Recensioner

86%

rekommenderar den här produkten

04/06/2018

Sverige

Sverige

Lång hållbarhet efter en uppladdning

Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

Rekommenderas

Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

04/06/2018

Sverige

Sverige

En enkel och effektiv fil

Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil

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