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Utgått
Lena, mjuka fötter från häl till tå
Ta hand om dina fötter med Philips Advanced elektriska fotfil! Regelbunden fotvård med elektrisk fotfil tar bort förhårdnader och gör dina lena och sköna! Den roterande skivan har slipade kanter vilket gör att du lättare kommer åt vid små områden. Fotvård kan inte bli enklare!
Effektiv mot torr hud och förhårdnader
Går att använda även i duschen
Fotfilen är sladdlös och laddningsbar
Slipad kant för enkel åtkomst
De unika roterande skivorna med precisionskant ger dig släta fötter från häl till tå. Med de roterande skivorna och precisionskanten får du bort förhårdnader på ett exakt, enkelt och skonsamt sätt för både större och mindre områden.
Den naturliga mineralen korund är ingjuten i skivan, vilket ger skonsam behandling för huden.
Prisbelönad ergonomisk design som gör att du enkelt kommer åt hälen och tårna.
4.3
av 5
45
Recensioner
86%
rekommenderar den här produkten
Malinkarlsson88
04/06/2018
Sverige
Lång hållbarhet efter en uppladdning
Redan efter första användning såg jag resultat. Har nu använt denna i 1 vecka och är otroligt nöjd. Tycker fotfilen är mer kraftfull en övriga fotfiler jag testat. Fungerar både på torra och blöta fötter. Snygg design. Smidigt med uppladdning, efter en uppladdning räcker batteriet länge. Rekommenderas varmt.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Sarajoohanssoon
04/06/2018
Sverige
Rekommenderas
Bästa filen jag hittills har provat. Hade små sprickor på hälarna som efter bara en veckas användning nu är borta. Önskar dock att filen kunde varit något grövre. Fin modell och lätt att använda. Upplevde varken att den bränner eller gör ont på något vis. Rekommenderas.”
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Lillmoberg
04/06/2018
Sverige
En enkel och effektiv fil
Tack för att jag har fått mjuka fötter igen. Enkel att använda, tog bort allt jag ville. Fötterna håller sig fräscha längre. Rekommenderar filen för att den är enkel och håller måttet.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Pedi Advanced BCR430/00 Elektrisk fotfil