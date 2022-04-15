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Utgått
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BCR430/00
Utgått
Snabbstartguide - English (US)
Data Act Document
När är det dags att byta ut slipskivan på Philips Satinelle elektrisk fotfil
Kan jag använda Philips Satinelle elektrisk fotfil våt?
Hur får jag bäst resultat med Philips Satinelle elektrisk fotfil?
Ska jag smörja in fötterna innan jag använder Philips Satinelle elektrisk fotfil?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur rengör jag den elektriska Philips-fotfilen?
Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten