Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
Kroppsrakning- och trimning
Konturföljande 4D-rakapparat
Justerbart huvud, 5 längder (3-11 mm)
80 min sladdlös användning
Nu kan du trimma och raka hela kroppen nedanför halsen på ett säkert sätt med bara ett verktyg. Använd Philips Bodygroom 7000-trimmer och rakapparat för hela kroppen för att trimma med ett enda tillbehör och få ett jämnt resultat på rygg, axlar, bröst, mage, underarmar, armar, ljumskar och ben.
Tack vare det vridbara huvudet som kan vridas i fyra riktningar kan den här justerbara rakapparaten anpassas till kroppens alla konturer för vår närmaste rakning hittills.
Den inbyggda trimmern med en justerbar kam är utformad för att ge mer kraft så att den kan klippa även mycket tjockt hår. Få en naturlig look eller en närmare rakning tack vare en kam som kan justeras i fem längder från 3 till 11 mm.
Utmärkelser
4.2
av 5
462
Recensioner
85%
rekommenderar den här produkten
Caelum
14/12/2020
Sverige
Bra batteritid och tål vatten
Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.
Fördelar
Vattentät, bra batteri, bra tyngd
Nackdelar
Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
MsDonya
11/12/2020
Sverige
Utmärkt
Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.
Fördelar
Lång batteritid
Nackdelar
Följer ej med väska
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Mio86
11/12/2020
Sverige
Produkten som man kan inte leva utan!
Underbar produkt som bara blivit bättre, har haft föregångaren och den här produkten är bättre på alla sätt. Klipper och trimmar bättre och den största fördelen med denna är att batteriet laddas jätte snabbt och håller mycket längre. En premium känsla helt klart som man kan inte leva utan.
Fördelar
Batteri
Nackdelar
Inget
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer
Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024.