ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
  • Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning

Utgått

Bodygroom Series 7000Duschsäker kroppstrimmer

BG7025/15

4.2
| (462) Recensioner | 85% rekommenderar den här produkten

1 utmärkelse

Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning
Ta bort hår på kroppen på ett smidigt sätt. Med Philips dubbelsidiga bodygroomer kan du välja mellan att ta bort håret helt eller behålla kortare stubb. Trimmerkammen har fem längdinställningar för att kunna användas på hela kroppen medan rakhuvudet anpassar sig efter kroppens konturer och ger en nära, bekväm rakning. Den här modellen har vår längsta batteritid med 80 minuters sladdlös användning efter endast en timmes laddning.
Visa alla fördelar
OG BG 7000 Yin Yang Industry Logo [master-b27f7e2e8b3b4b18a391b2e300dd49cb] [com-mig]

Världens mest populära varumärke för elektriska trimningsprodukter för män1

Utformad för att skydda, även vid intimrakning

Dubbelsidig Bodygroomer för bekväm trimning eller rakning

  • Kroppsrakning- och trimning

  • Konturföljande 4D-rakapparat

  • Justerbart huvud, 5 längder (3-11 mm)

  • 80 min sladdlös användning

Särskilda trim- och rakhuvuden i en inbyggd design.

Nu kan du trimma och raka hela kroppen nedanför halsen på ett säkert sätt med bara ett verktyg. Använd Philips Bodygroom 7000-trimmer och rakapparat för hela kroppen för att trimma med ett enda tillbehör och få ett jämnt resultat på rygg, axlar, bröst, mage, underarmar, armar, ljumskar och ben.

Nära och behaglig kroppsrakning med 4D-konturföljning

Nära och behaglig kroppsrakning med 4D-konturföljning

Tack vare det vridbara huvudet som kan vridas i fyra riktningar kan den här justerbara rakapparaten anpassas till kroppens alla konturer för vår närmaste rakning hittills.

Styr hårlängden med en inbyggd och justerbar trimmer

Styr hårlängden med en inbyggd och justerbar trimmer

Den inbyggda trimmern med en justerbar kam är utformad för att ge mer kraft så att den kan klippa även mycket tjockt hår. Få en naturlig look eller en närmare rakning tack vare en kam som kan justeras i fem längder från 3 till 11 mm.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Utmärkelser

  • Award image AWARD-3620246

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.2

av 5

462

Recensioner

85%

rekommenderar den här produkten

14/12/2020

Sverige

Sverige

Bra batteritid och tål vatten

Den är bra efersom man kan använda den i duschen och på så sätt slipper städa lika mycket. Den väger bra och känns skön i handen så känns solid. Batteriet laddas jättefort, kanske en timme max. Den är lödd med gummi också så den fungerar hur bra som helst att använda i duschen. Den fungerar för både skägg och kroppshår men bäst för kroppshår. Flera längder och olika tillbehöer och en påse för att ha allt i ingår.

Fördelar

Vattentät, bra batteri, bra tyngd

Nackdelar

Kunde varit lite bättre på skäggstubb, men det är trots altl en kroppstrimmer och inte skäggtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Utmärkt

Denna Kroppsrakning/trimmer är grym. Använt flera andra genom åren men får alltid nått litet "nick" så det kommer typ 1 droppe blod vid rakning av intima delar. Denna kunde jag raka med utan problem och den gör ett grymt jobb att raka nära till huden.

Fördelar

Lång batteritid

Nackdelar

Följer ej med väska

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

11/12/2020

Sverige

Sverige

Produkten som man kan inte leva utan!

Underbar produkt som bara blivit bättre, har haft föregångaren och den här produkten är bättre på alla sätt. Klipper och trimmar bättre och den största fördelen med denna är att batteriet laddas jätte snabbt och håller mycket längre. En premium känsla helt klart som man kan inte leva utan.

Fördelar

Batteri

Nackdelar

Inget

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Duschsäker kroppstrimmer

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. Onlineundersökning med 16 003 deltagande män, användare av elektriska trimningsapparater, genomförd 2024. 