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BHA530/00
fem stylingtillbehör
Jämn värmefördelning
Fyra gånger fler joner*
Keramiska, arganolja
Tekniken för jämn värmefördelning ger håret maximalt skydd mot överhettning och hjälper därmed till att hålla det friskt och glänsande.
Denna Airstyler ger ditt hår omedelbar behandling med vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.
Få tre värme- och två hastighetsinställningar som kan kombineras för att skapa ett perfekt slutresultat. Du kan välja mellan låg och hög hastighet med tre motsvarande värmeinställningar – kall, hårvård och hög. De flexibla inställningarna säkerställer ett kraftfullt luftflöde med en vårdande temperatur för en precis och skräddarsydd styling.
3.7
av 5
143
Recensioner
Carmen17
22/11/2025
Ελλάδα
Εξαιρετικό
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler
Susanne59
29/07/2025
Österreich
praktischer Frisierstab
Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand
Fördelar
viele praktische Funktionen
Nackdelar
nicht der leiseste
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler
Baby85
25/07/2024
Italia
Verifierad köpare
Ottimo prodotto
Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili
Fördelar
Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero
Nackdelar
Non toglie del tutto l' effetto crespo
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria
jämfört med HP8656
På paddelborsten