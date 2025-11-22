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  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg
  • Flera olika frisyrer med extra omsorg

5000 SeriesAir Styler

BHA530/00

3.7
| (143) Recensioner
Flera olika frisyrer med extra omsorg
Philips Air Styler 5000 för enkla frisyrer varje dag. Den varma luften fördelas jämnt över borsten och den joniskt vårdande funktionen får håret att skina ännu mer.
Visa alla fördelar

Flera olika frisyrer med extra omsorg

  • fem stylingtillbehör

  • Jämn värmefördelning

  • Fyra gånger fler joner*

  • Keramiska, arganolja

Mindre överhettning med EHD-teknik (Even Heat Distribution)

Tekniken för jämn värmefördelning ger håret maximalt skydd mot överhettning och hjälper därmed till att hålla det friskt och glänsande.

Fyra gånger mer joniserande hårvård*

Denna Airstyler ger ditt hår omedelbar behandling med vårdande jonfunktion. Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet blir ett hår som är vackert glansigt, mjukt och krusningsfritt.

Tre flexibla värme- och hastighetsinställningar för enklare kontroll

Få tre värme- och två hastighetsinställningar som kan kombineras för att skapa ett perfekt slutresultat. Du kan välja mellan låg och hög hastighet med tre motsvarande värmeinställningar – kall, hårvård och hög. De flexibla inställningarna säkerställer ett kraftfullt luftflöde med en vårdande temperatur för en precis och skräddarsydd styling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.7

av 5

143

Recensioner

22/11/2025

Ελλάδα

Ελλάδα

Εξαιρετικό

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Air Styler

29/07/2025

Österreich

Österreich

praktischer Frisierstab

Meine Frau ist zufrieden, viele praktische Funktionen, Temperatur einstellbar, Bürste einziehbar, kompakte Größe liegt gut in der Hand

Fördelar

viele praktische Funktionen

Nackdelar

nicht der leiseste

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530 Refurbished Air Styler

25/07/2024

Italia

Italia

Verifierad köpare

Ottimo prodotto

Asciugatura veloce e delicata,ottima la scelta dei vari accessori,tutti molto utili

Fördelar

Buon livello di asciugatura,molto maneggevole e leggero

Nackdelar

Non toglie del tutto l' effetto crespo

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHA530/00 Styler ad aria

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Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med HP8656

  2. På paddelborsten