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  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
  • Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår

7000 SeriesAirstyler

BHA710/00

3.6
| (16) Recensioner
Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår
Använd Philips Dynamic Volumebrush till att forma olika frisyrer samtidigt som håret förblir mjukt och glansigt. Dess roterande 50 mm borste med naturborst ger håret volym och rörelse och den indragbara borsten ger markerade vågor utan tovor.
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Philips roterande volymborste med två tillbehör

Mångsidig styling för mjukt och glansigt hår

  • Roterande volymborste

  • Jonisk hårvård och turmalin

  • 2 tillbehör

1 000 W för ett vackert resultat

1 000 W för ett vackert resultat

Den här 1 000 W-airstylern ger optimalt luftflöde och skonsam torkeffekt så att du alltid får ett vackert resultat.

Hårvårdande joniseringsfunktion förhindrar friss och maximerar glans

Hårvårdande joniseringsfunktion förhindrar friss och maximerar glans

Hårvårdande joniseringsfunktion torkar håret utan att bygga upp statisk elektricitet. Negativt laddade joner frigörs, vilket minskar friss och sluter hårets porer så att dess lyster och glans intensifieras. Resultatet är glansigt och frissfritt hår som ser fantastiskt ut.

Keramisk beläggning i turmalin ger håret mer glans

Keramisk beläggning i turmalin ger håret mer glans

Stylerns unika keramiska beläggning i turmalin skyddar och ger det nytt liv under stylingen. Den här särskilda beläggningen ger en effektiv värmeöverföring utan några varma partier och ger lyster i varje borsttag.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.6

av 5

16

Recensioner

20/07/2025

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Jag är väldigt glad och nöjd med köpet av den, Mitt hår plattas ut väldigt snabbt och enkelt utan att det bränns. Jag rekommenderar den till alla som vill ta hand om sitt hår.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

20/10/2023

Nederland

Nederland

Super handige fohn/roller

Bij de eerste keer gebruik moest ik wel even wennen aan het automatisch laten oprollen en afrollen. Omdat het met best wel een vaart gaat, was ik in het begin zelfs een beetje hilarisch. :) Maar geloof me, het is mij zelfs vanaf de tweede keer al helemaal gelukt om het automatisch rollen onder de knie te krijgen. De fohnborstel wordt standaards geleverd met een grote roller/borstel en een kleine. Bij de kleine is het zo dat je door de draaien de kammen / haren van de borstel kan indraaien. Dit laatst heeft mijn dochter gered die ook aan het uitproberen was. Je raadt het al ze bleef met haar lange haren vast te zitten in de borstel. Normaal gesproken is het een gedoe om de haren langzaam weer los te wrikkelen. Nu was het gewoon de kammen/haren indraaien en het lokje haren zat weer los. Voor de rest een prima fohnborstel om je haren te stijlen. Door de verschillende standen kun je voor kiezen de föhn minder warm te laten blazen. Het enig nadeel aan deze fohnborstel is dat het best veel lawaai maakt. Maar daar valt prima mee te leven. Dus ja, ik raad deze fohnborstel aan.

Fördelar

2 meegeleverde borstels, 1 borstel met inklapbare kammen, meerdere standen

Nackdelar

Maakt best wat lawaai

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

18/08/2023

Nederland

Nederland

Heel tevreden

Zeer tevreden over de hair styler. Ik had nog een heel oud model en het was tijd voor een nieuwe. Wat een verademing is dit zeg! Ligt fijn in de hand en zeer simpel in gebruik. Ik heb half krullend haar wat erg pluist. Met deze hair styler heb ik op een zeer makkelijke manier een mooie slag en glans in mijn haar. Beetje haarlak na die tijd en ik heb heel de dag mijn haar netjes. Heel fijn dat er meerdere standen op zitten om de temperatuur te regelen.

Fördelar

Makkelijk in gebruik , ligt fijn in de hand, meerdere standen, 2 Borstel koppen, werkt goed

Nackdelar

Kleine plukjes per keer, dus ben ik wel even bezig. Maar krijg er steeds meer handigheid in, dus gaat steeds sneller

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHA710/00 Airstyler

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  • Experttips och inspiration.