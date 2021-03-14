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StyleCare EssentialLocktång

BHB862/00

3.5

| (2) Recensioner

Allt du behöver för spänstiga lockar

Det har aldrig varit enklare att skapa fantastiska lockar. Styla håret för att få sådana lockar du alltid velat ha. Den keramiska beläggningen gör håret glansigt och ger spänstiga, glamorösa och livfulla lockar.

Visa alla fördelar

Allt du behöver för spänstiga lockar

  • 16 mm kolv

  • Temperatur 200 °C

  • Keramisk beläggning

Kolv på 16 mm för spänstiga lockar och korkskruvar

Kolv på 16 mm för spänstiga lockar och korkskruvar

Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa spänstiga och livfulla, stora lockar eller mindre korkskruvar.

Skyddande keramisk beläggning för extra skonsam styling

Skyddande keramisk beläggning för extra skonsam styling

En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.

200 °C hög temperatur för optimalt resultat

200 °C hög temperatur för optimalt resultat

Hög temperatur på 200 °C garanterar optimala resultat samtidigt som du förhindrar slitage.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.5

av 5

2

Recensioner

5
2
1

14/03/2021

Deutschland

Deutschland

Schöne Locken

Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.

Fördelar

günstig

Nackdelar

zeitaufwändig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Datum för användning 2020-03-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab

Datum för användning 2020-03-14

11/03/2023

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Apparaat moet je goed leren kennen

Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.

Nackdelar

Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Datum för användning 2022-02-11

Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Krultang

Datum för användning 2022-02-11

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