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BHB862/00
Allt du behöver för spänstiga lockar
Det har aldrig varit enklare att skapa fantastiska lockar. Styla håret för att få sådana lockar du alltid velat ha. Den keramiska beläggningen gör håret glansigt och ger spänstiga, glamorösa och livfulla lockar.
16 mm kolv
Temperatur 200 °C
Keramisk beläggning
Med en kolvdiameter på 16 mm kan du skapa spänstiga och livfulla, stora lockar eller mindre korkskruvar.
En skyddande keramisk beläggning fördelar värmen jämnt, orsakar mindre slitage och ger glänsande och mjukt hår.
Hög temperatur på 200 °C garanterar optimala resultat samtidigt som du förhindrar slitage.
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3.5
av 5
2
Recensioner
Tory
14/03/2021
Deutschland
Schöne Locken
Ich bin begeistert von dem Produkt, dafür dass dieser Lockenstab so günstig ist. Ich bekomme immer schöne Locken hin, auch wenn damit natürlich etwas mehr Zeit investiert werden muss, bis man mit allen Haarstränen durch ist.
Fördelar
günstig
Nackdelar
zeitaufwändig
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Datum för användning 2020-03-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Lockenstab
Datum för användning 2020-03-14
Oostje
11/03/2023
Nederland
Verifierad köpare
Apparaat moet je goed leren kennen
Het apparaat wordt binnen no time heel heet. Je moet goed opletten. Ook vind ik de klemfuctie lastig. Mijn vorige Krultang pakte precies goed. Bij deze Krultang zit je haar klemvast en kun je het eigenlijk niet laten glijden.
Nackdelar
Als je niet handig bent is dit een lastig apparaat. Wordt heel snel heel heet. Je haar stoomt als je het niet snel loslaat
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Datum för användning 2022-02-11
Den här recensionen skrevs för StyleCare Essential BHB862/00 Krultang
Datum för användning 2022-02-11