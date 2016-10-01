SplitStop-teknik är det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar

Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av optimerad värmeprestanda och minskad friktionsnivå som tar hänsyn till hårets hälsa från rötterna till topparna. Du slipper plötsliga temperaturförändringar vilket säkerställer att optimal värme fördelas konstant och jämnt längs kolven när du stylar. Kolven har en keramisk beläggning för att minska att hårslingorna blir utsträckta. Skapa perfekta lockar med friskare toppar som är fulla av nytt liv.