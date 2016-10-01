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Utgått
BHB868/00
Skonsam styling för tjockt och långt hår<br>
Sublime Ends Curler är vår första locktång som är utformad för att skydda dina känsliga toppar när du stylar håret. Med Philips SplitStop-teknik kan du locka håret utan att oroa dig för värmeskador. Tack vare den keramiska keratininfusionen förblir håret glänsande friskt.
Stor 32 mm locktång<br>
SplitStop-teknik skyddar topparna<br>
Keratinfusion för skydd och glans<br>
Digitala temperaturinställningar
Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av optimerad värmeprestanda och minskad friktionsnivå som tar hänsyn till hårets hälsa från rötterna till topparna. Du slipper plötsliga temperaturförändringar vilket säkerställer att optimal värme fördelas konstant och jämnt längs kolven när du stylar. Kolven har en keramisk beläggning för att minska att hårslingorna blir utsträckta. Skapa perfekta lockar med friskare toppar som är fulla av nytt liv.
Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör det starkt, friskt och vackert. Keramiken är berikad med keratin för att ta hand om ditt hår ännu bättre.
Med den digitala skärmen med 8 temperaturinställningar har du fullständig kontroll över temperaturen, som du kan justera efter din hårtyp för att förhindra skadat hår.
Recensioner
efter 2 års simulerade lockningar vid 180 °C för typiskt europeiskt hår, okluvna toppar