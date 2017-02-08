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Utgått
BHB869/00
Med lockar i fokus
Sublime Ends Curler är vår första locktång som är utformad för att skydda dina känsliga toppar när du stylar håret. Med vår förstklassiga SplitStop-teknik kan du skapa lösa, vågiga lockar.
Extra stor 38 mm kolv
SplitStop-teknik
Keratininfusion
Digitala temperaturinställningar
Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av optimerad värmeprestanda och minskad friktionsnivå som tar hänsyn till hårets hälsa från rötterna till topparna. Du slipper plötsliga temperaturförändringar vilket säkerställer att optimal värme fördelas konstant och jämnt längs kolven när du stylar. Kolven har en keramisk beläggning för att minska att hårslingorna blir utsträckta. Skapa perfekta lockar med friskare toppar som är fulla av nytt liv.
Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör det starkt, friskt och vackert. Keramiken är berikad med keratin för att ta hand om ditt hår ännu bättre.
Med den digitala skärmen med 8 temperaturinställningar har du fullständig kontroll över temperaturen, som du kan justera efter din hårtyp för att förhindra skadat hår.
1.0
av 5
1
Recension
annaprimavera
08/02/2017
Italia
Insoddisfatta
Fiduciosa del marchio Philips con cui mi sono sempre trovata bene, ho acquistato questo prodotto per capelli. Mi sono trovata male, non arriccia affatto ed è poco maneggevole. La piega dura poco, nel giro di un'ora sono tornata liscia. Che delusione!
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB869/00 Arricciacapelli Sublime Ends
efter 2 års simulerade lockningar vid 180 °C för typiskt europeiskt hår, okluvna toppar