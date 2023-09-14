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Utgått
Med lockar i fokus
Sublime Ends Curler är vår första locktång som är utformad för att skydda dina känsliga toppar när du stylar håret. Med vår förstklassiga SplitStop-teknik kan du skapa naturliga, vågiga lockar.
13–25 mm konisk kolv
SplitStop-teknik
Keratininfusion
Digitala temperaturinställningar
Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av optimerad värmeprestanda och minskad friktionsnivå som tar hänsyn till hårets hälsa från rötterna till topparna. Du slipper plötsliga temperaturförändringar vilket säkerställer att optimal värme fördelas konstant och jämnt längs kolven när du stylar. Kolven har en keramisk beläggning för att minska att hårslingorna blir utsträckta. Skapa perfekta lockar med friskare toppar som är fulla av nytt liv.
Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör det starkt, friskt och vackert. Keramiken är berikad med keratin för att ta hand om ditt hår ännu bättre.
Med den digitala skärmen med 9 temperaturinställningar har du fullständig kontroll över temperaturen, som du kan justera efter din hårtyp för att förhindra skada.
4.6
av 5
30
Recensioner
93%
rekommenderar den här produkten
La_joys
14/09/2023
Italia
Ricci fantastici
Negli anni ho provato diversi arricciacapelli, sia nella forma che nel diametro e per me quello a forma conica è in assoluto il migliore se si vogliono ricci ben definiti e questo modello li batte tutti. La pinza si è rivelata molto utile per tenere ferma la ciocca, ho dovuto solo prenderci un pò la mano, abituata ad un altro modello privo di pinza, ma devo dire che questo ferro è stata una vera scoperta e in commercio così non ne avevo mai trovati. La temperatura max è di 200 C, ma va benissimo per non stressare troppo i capelli, io ne ho tanti e più spessi del normale, ma a questa temperatura e con qualche secondo in posa il risultato è fantastico. Ad oggi non ho riscontrato cose negative per quanto riguarda il risultato, le uniche "pecche" secondo me sono il fatto che è un pò più ingombrante rispetto ad altri arricciacapelli che ho avuto e il cavo di alimentazione non è lunghissimo. Nonostante questo lo consiglio assolutamente.
Fördelar
La pinza e la forma conica con diverso diametro
Nackdelar
abbastanza ingombrante e cavo alimentazione corto
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum för användning 2023-08-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Arricciacapelli Sublime Ends
Datum för användning 2023-08-14
Clary2000
13/12/2019
Deutschland
Einfach perfekt
Ich nutze den Lockenstab so oft und ich liebe ihn! Besonders toll finde ich, dass er nach vorne dünner wird, wodurch natürlichere Ergebnisse erzielt werden können.
Fördelar
Dünn zulaufende Spitze, Preis, Funktion
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum för användning 2019-06-13
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB872/00 Glam Shine Lockenstab
Datum för användning 2019-06-13
stylecare01
18/06/2017
Nederland
heel fijn apparaat
heel fijn als je lange haren hebt zou hem graag ook willen hebben als hij niet taps toeloopt maar even dik blijft.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StyleCare BHB871/00 Sublime Ends-krultang
efter 2 års simulerade lockningar vid 180 °C för typiskt europeiskt hår, okluvna toppar