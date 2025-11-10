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  • Anpassad torkning med SenseIQ
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  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
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  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ
  • Anpassad torkning med SenseIQ

PrestigeHårtork

BHD628/00

4.6
| (151) Recensioner | 94% rekommenderar den här produkten
Anpassad torkning med SenseIQ
Vi presenterar Philips-hårtorken med SenseIQ. Den känner av och anpassar sig till ditt hår, anpassar temperaturen för att förhindra överhettning, bevarar hårets naturliga fukt. Håret känns vackert och välvårdat varje gång du fönar det.
Visa alla fördelar

För glänsande friskt hår som är fullt av fukt

Anpassad torkning med SenseIQ

  • Anpassad teknik

  • Infraröd sensor

  • Kraftfull torkning: 20 % snabbare*

  • Bevarar upp till 90 %** av fukten

Anpassad torkupplevelse

Anpassad torkupplevelse

SenseIQ-teknik för en anpassad torkupplevelse. KÄNNER AV. Hårtorkens infraröda sensor skannar kontinuerligt hårets temperatur för ett anpassat skydd. ANPASSAR SIG. Sensorn justerar temperaturen upp till 4 000 gånger per torkning*** för att förhindra överhettning. VÅRDAR. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under torkning och bevarar upp till 90 % av hårets naturliga fukt.

Känner av hårets temperatur

Känner av hårets temperatur

Andra hårtorkar mäter endast luftflödets temperatur, medan Philips hårtork med SenseIQ-teknik mäter hårets temperatur för att förhindra överhettning. Utrustad med en infraröd sensor som säkerställer rätt torkningsupplevelse för ditt hår.

Anpassar torkningsprestandan

Anpassar torkningsprestandan

Hårtorken med SenseIQ justerar luftflödets temperatur upp till 4 000 gånger per torkning*** för att förhindra överhettning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

151

Recensioner

94%

rekommenderar den här produkten

10/11/2025

Italia

Italia

Verifierad köpare

Capelli ricci perfetti

Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Asciugacapelli

12/04/2024

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Super

Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Haartrockner

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Haartrockner

16/02/2024

België

België

Verifierad köpare

J adore

Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.

Fördelar

Rapidité

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Snabbare jämfört med BHD004, hårtork på 1 800 W

  2. I läget Skonsamt efter fem minuters torkning

  3. * Mätt över en tio minuter lång torkning

  4. * * Jämfört med HP8280

  5. * * * Jämfört med HP8280 utan sladd, tillbehör