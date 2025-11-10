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Anpassad teknik
Infraröd sensor
Kraftfull torkning: 20 % snabbare*
Bevarar upp till 90 %** av fukten
SenseIQ-teknik för en anpassad torkupplevelse. KÄNNER AV. Hårtorkens infraröda sensor skannar kontinuerligt hårets temperatur för ett anpassat skydd. ANPASSAR SIG. Sensorn justerar temperaturen upp till 4 000 gånger per torkning*** för att förhindra överhettning. VÅRDAR. Vår avkännings- och anpassningsteknik skyddar håret under torkning och bevarar upp till 90 % av hårets naturliga fukt.
Andra hårtorkar mäter endast luftflödets temperatur, medan Philips hårtork med SenseIQ-teknik mäter hårets temperatur för att förhindra överhettning. Utrustad med en infraröd sensor som säkerställer rätt torkningsupplevelse för ditt hår.
Hårtorken med SenseIQ justerar luftflödets temperatur upp till 4 000 gånger per torkning*** för att förhindra överhettning.
4.6
av 5
151
Recensioner
94%
rekommenderar den här produkten
Blue69
10/11/2025
Italia
Verifierad köpare
Capelli ricci perfetti
Il prodotto è ottimo per la cura dei capelli ricci
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Asciugacapelli
Vlada Krp
12/04/2024
Deutschland
Verifierad köpare
Super
Ich habe diesen Haartrockner für mich selbst gekauft und bin jedes Mal zufrieden, wenn ich ihn benutze. Er ist sehr leicht, praktisch und erledigt die Arbeit schnell. Die Haarqualität hat sich nach der Verwendung dieses Haartrockners deutlich verbessert!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Haartrockner
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Haartrockner
Nina82
16/02/2024
België
Verifierad köpare
J adore
Il est compact, il sèche rapidement les cheveux et il ne fait pas énormément de bruit. Il est très maniable.
Fördelar
Rapidité
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Prestige BHD628/00 Sèche-cheveux
Snabbare jämfört med BHD004, hårtork på 1 800 W
I läget Skonsamt efter fem minuters torkning
* Mätt över en tio minuter lång torkning
* * Jämfört med HP8280
* * * Jämfört med HP8280 utan sladd, tillbehör