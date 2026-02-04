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Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
ThermoShield Advanced
30 % snabbare torkning*
25 % mer konsekvent värme
Vattenjoner, mineraljoner, åtta gånger fler joner
System med dubbla sensorer läser kontinuerligt av temperaturen i rummet och justerar aktivt torktemperaturen 24 000 gånger per torkning för att skydda håret mot överhettning. Få 25 % mer konsekvent torktemperatur oavsett miljö.
Innovativa fläktblad och en särskilt utformad värmefläkt torkar håret på bara fyra minuter*****.
Tillsätt fukt för ett mjukt och friskt hår. Vattenjonteknik genererar över 1 000 gånger mer vatteninnehåll än utan en joniserare.
4.6
av 5
117
Recensioner
97%
rekommenderar den här produkten
Gupi
04/02/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Toller Fön
Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Popeni
21/01/2026
Deutschland
Verifierad köpare
Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen
Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.
Fördelar
leise, sanft zum Haar
Nackdelar
Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie
Mandi2978
01/10/2024
Suisse
Einfach super! 😊
Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie
Jämfört med en vanlig Philips-hårtork BHD002
Jämfört med Philips MoistureProtect HP8280
* Baserat på en genomsnittlig torktid på fyra minuter
* * Jämfört med Philips BHD510
* * * Baserat på medellångt (40 cm) kaukakiskt hår i labbmiljö, på högsta hastighets- och värmeinställning. Faktiskt resultat kan variera.
* * * *Mineraljonisk efter sex månaders UV-exponering
* * * * *Jämfört med HP8232/20 på den högsta inställningen
* * * * * * Jämfört med Philips MoistureProtect HP8281, där torktiden med den högsta värme- och hastighetsinställningen jämförs
* * * * * * *Philips MoistureProtect HP8280 på den högsta inställningen