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  • 30 % snabbare*. Lättare**. Ultimat skydd för håret.
  • 30 % snabbare*. Lättare**. Ultimat skydd för håret.
  • 30 % snabbare*. Lättare**. Ultimat skydd för håret.
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Hair Dryer7000-serien

BHD720/13

4.6
| (117) Recensioner | 97% rekommenderar den här produkten
30 % snabbare*. Lättare**. Ultimat skydd för håret.
Philips 7000 Series hårtork ger professionella resultat snabbt. Miljontals joner intensifierar hårets glans samtidigt som ThermoShield Advanced-tekniken känner av temperaturen för att skydda håret mot överhettning.
Visa alla fördelar

med avancerad ThermoShield-teknik

30 % snabbare*. Lättare**. Ultimat skydd för håret.

  • ThermoShield Advanced

  • 30 % snabbare torkning*

  • 25 % mer konsekvent värme

  • Vattenjoner, mineraljoner, åtta gånger fler joner

ThermoShield Advanced skyddar håret mot överhettning

ThermoShield Advanced skyddar håret mot överhettning

System med dubbla sensorer läser kontinuerligt av temperaturen i rummet och justerar aktivt torktemperaturen 24 000 gånger per torkning för att skydda håret mot överhettning. Få 25 % mer konsekvent torktemperatur oavsett miljö.

Kraftfullt luftflöde för 30 % snabbare torkning*

Kraftfullt luftflöde för 30 % snabbare torkning*

Innovativa fläktblad och en särskilt utformad värmefläkt torkar håret på bara fyra minuter*****.

Vattenjoner tillför håret fukt

Vattenjoner tillför håret fukt

Tillsätt fukt för ett mjukt och friskt hår. Vattenjonteknik genererar över 1 000 gånger mer vatteninnehåll än utan en joniserare.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.6

av 5

117

Recensioner

97%

rekommenderar den här produkten

04/02/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Toller Fön

Ich bin sehr zufrieden mit dem Fön, schont meine Haare und trocknet schneller

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

21/01/2026

Deutschland

Deutschland

Verifierad köpare

Das Produkt hat verschiedene Modis, prima in Anwen

Tolles Produkt! Angenehmes Fönen für mein feines Haar.

Fördelar

leise, sanft zum Haar

Nackdelar

Kühlknopf ist ungünstig positioniert, kommt man öfter drauf als gewünscht

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/10 7000er Serie

01/10/2024

Suisse

Suisse

Einfach super! 😊

Ich bin absolut begeistert und freue mich sehr dass ich diese Trockner gefunden habe. Es trocknet nicht nur Blitztschnell sonder gibt auch maximale schutz für meine lange und Blonde Haare. Daneben war ich sofort verliebt wenn ich es in die Hand genommen habe. Die Farbe finde ich wunderschön. Es ist sehr stark, leise und unglaublich leicht. In meine Familie sind verschiedene Haar länge und Typ. Lang, mittel ind kurz. Blonde, Schwarze und auch Blond gefärbt. Philips ThermoShield Advanced Technologie ist bei uns für alle ein Favorit geworden.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Hair Dryer BHD723/18 7000er Serie

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med en vanlig Philips-hårtork BHD002

  2. Jämfört med Philips MoistureProtect HP8280

  3. * Baserat på en genomsnittlig torktid på fyra minuter

  4. * * Jämfört med Philips BHD510

  5. * * * Baserat på medellångt (40 cm) kaukakiskt hår i labbmiljö, på högsta hastighets- och värmeinställning. Faktiskt resultat kan variera.

  6. * * * *Mineraljonisk efter sex månaders UV-exponering

  7. * * * * *Jämfört med HP8232/20 på den högsta inställningen

  8. * * * * * * Jämfört med Philips MoistureProtect HP8281, där torktiden med den högsta värme- och hastighetsinställningen jämförs

  9. * * * * * * *Philips MoistureProtect HP8280 på den högsta inställningen