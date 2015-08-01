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Utgått
Vackra, naturliga lockar utan krångel
Med Philips Easy Natural Curler kan du enkelt göra vackra lockar, till och med på bakhuvudet. Den unika tulpanformen och de smarta plattorna håller hårslingan på plats så att du kan locka håret i en enkel rörelse.
Tulpanform
Kläm och locka med en knapptryckning
Värmesäker konstruktion
Lätt och kompakt
Philips Easy Natural Curler har en unik tulpanform för att skapa snygga, naturliga lockar utan minsta ansträngning.
Philips Easy Natural Curlers plattor som klämmer och lockar håller automatiskt fast hårslingan medan du stylar, så att du kan locka i en enda rörelse och med bara en hand.
Stylingplattorna har ett skydd, så du behöver inte oroa dig för att få oavsiktliga brännskador.
4.0
av 5
111
Recensioner
88%
rekommenderar den här produkten
Coco25200
01/08/2015
France
Simple et efficace
Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Gwennouu
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Nina21000
27/05/2015
France
un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux
J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural
Testad 2014.