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Utgått

Easy Natural Curler

BHH777/00

4

| (111) Recensioner | 88% rekommenderar den här produkten

Vackra, naturliga lockar utan krångel

Med Philips Easy Natural Curler kan du enkelt göra vackra lockar, till och med på bakhuvudet. Den unika tulpanformen och de smarta plattorna håller hårslingan på plats så att du kan locka håret i en enkel rörelse.

Visa alla fördelar

Till och med på bakhuvudet

Vackra, naturliga lockar utan krångel

  • Tulpanform

  • Kläm och locka med en knapptryckning

  • Värmesäker konstruktion

  • Lätt och kompakt

En unik design för att skapa vackra, naturliga lockar

En unik design för att skapa vackra, naturliga lockar

Philips Easy Natural Curler har en unik tulpanform för att skapa snygga, naturliga lockar utan minsta ansträngning.

Automatisk klämma för att locka med bara en hand

Automatisk klämma för att locka med bara en hand

Philips Easy Natural Curlers plattor som klämmer och lockar håller automatiskt fast hårslingan medan du stylar, så att du kan locka i en enda rörelse och med bara en hand.

Skyddar mot oavsiktliga brännskador

Skyddar mot oavsiktliga brännskador

Stylingplattorna har ett skydd, så du behöver inte oroa dig för att få oavsiktliga brännskador.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.0

av 5

111

Recensioner

88%

rekommenderar den här produkten

01/08/2015

France

France

Simple et efficace

Je l'utilise chaque matin, pas de perte de temps, hyper facile a utiliser. C'est simple je ne pourrais plus m'en passer. Il me rend plutot jolie :) Un super disign. Tres leger, et chauffe rapidement. Enfin je le recomande vraiment vous ne serez pas decu

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

27/05/2015

France

France

un résultat parfait rapidement sur tout type de cheveux

J'ai essayé ce produit sur des cheveux raides (types asiatiques), des cheveux lisses (type européen) et le résultat était tres satisfaisant sur les deux. De plus le résultat est obtenu rapidement (environ 20 min sur moi qui ai les cheveux longs) et est durable ,surtout si on met un spray fixant (donc pas besoin de les reboucler le lendemain matin ) De plus, ce produit est simple d'utilisation et est rapide à transporter et à ranger ce qui est parfait pour moi qui ai des placards très encombrés et qui effectue souvent des allez retour entre chez moi,mon copain et mes parents. En bref je suis conquise!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BHH777/10 Boucleur Easy Natural

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Testad 2014.