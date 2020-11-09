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Renoverad produkt
Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer
Extra stort borstområde
ThermoProtect-teknik
Keramisk beläggning i turmalin
Roterbart sladdfäste för smidig användning.
Den keramiska beläggningen i turmalin gör att borsten glider lätt över håret så att stylingen blir både effektiv och skonsam. Plattborsten bibehåller hårets naturliga volym och gör det glansigt, mjukt och frissfritt.
Platta håret på nolltid utan att det tar skada. Tack vare ThermoProtect-tekniken håller plattborsten en konstant temperatur som gör att håret inte bränns eller slits på grund av för höga temperaturer.
Mätt på 33 kvinnor med medellångt hår. Test utfört i Kina.