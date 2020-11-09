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  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*
  • Naturligt rakt hår på 5 minuter*

Renoverad produkt

StyleCare EssentialRenoverad uppvärmd hårutplattningsborste

BHH880/00R1

4.5
| (150) Recensioner | 96% rekommenderar den här produkten
Naturligt rakt hår på 5 minuter*
Få naturligt rakt och vackert glänsande hår på bara 5 minuter. Vår ThermoProtect-teknik och borstdesign arbetar tillsammans för att ge ett friskt och krusningsfritt hår.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Mjukt, glansigt och krusningsfritt hår

Naturligt rakt hår på 5 minuter*

  • Extra stort borstområde

  • ThermoProtect-teknik

  • Keramisk beläggning i turmalin

Roterbart sladdfäste

Roterbart sladdfäste

Roterbart sladdfäste för smidig användning.

Keramisk beläggning för skonsam och effektiv styling

Keramisk beläggning för skonsam och effektiv styling

Den keramiska beläggningen i turmalin gör att borsten glider lätt över håret så att stylingen blir både effektiv och skonsam. Plattborsten bibehåller hårets naturliga volym och gör det glansigt, mjukt och frissfritt.

Konstant temperatur undviker att håret skadas

Konstant temperatur undviker att håret skadas

Platta håret på nolltid utan att det tar skada. Tack vare ThermoProtect-tekniken håller plattborsten en konstant temperatur som gör att håret inte bränns eller slits på grund av för höga temperaturer.

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Mätt på 33 kvinnor med medellångt hår. Test utfört i Kina.