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StraightCare Essential ThermoProtect-plattång
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BHS375/00
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Handbok med viktig information
Argentinian Safety Approval Certificate - English (US)
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Kan jag använda Philips plattång/locktång på blött hår?
Skadas mitt hår när jag plattar ut det?
Är ION-funktionen på min Philips hårtork farlig
Är min Philips hårstyler asbestfri?
Hur rengör jag min Philips styler?
5000 seriesVärmematta
Plattbeläggningen nöts bort på min Philips plattång
Philips styler slås inte på
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