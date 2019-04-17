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ThermoProtect-teknik
Keratin-belagda plattor
6 temperaturinställningar
ThermoProtect-tekniken fördelar värmen jämnt över plattorna, vilket förhindrar överhettning för att skydda håret.
De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret för snabb och enkel styling.
Välj mellan ett temperaturintervall från 160 °C upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.
4.7
av 5
51
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Linag
17/04/2019
Sverige
Wow
Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
FeliciaCharlotte
16/04/2019
Sverige
Fullpott!
En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Desireediana
15/04/2019
Sverige
Denna produkt har allt
Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång