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  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
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  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
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  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
  • Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll

StraightCare EssentialThermoProtect-plattång

BHS378/00

4.7
| (51) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll
Särskilt utformad för enkel och snabb styling med långa Keratin-belagda plattor och 6 LED-temperaturinställningar. Den vårdar ditt hår tack vare ThermoProtect-teknik som förhindrar överhettning och ger ditt hår glans med joner.
Visa alla fördelar

Mjukt och glänsande hår med jonisk hårvård och kontroll

  • ThermoProtect-teknik

  • Jonisk hårvård för glansigt hår

  • Keratin-belagda plattor

  • 6 LED-temperaturinställningar

ThermoProtect-teknik

ThermoProtect-teknik

ThermoProtect-tekniken fördelar värmen jämnt över plattorna, vilket förhindrar överhettning för att skydda håret.

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Jonisk hårvård för glansigt och krusningsfritt hår

Laddade negativa joner eliminerar statisk elektricitet, vårdar håret och sluter dess porer så att hårets lyster och glans intensifieras. Resultatet är lent, burrfritt hår som glänser.

Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

Keramiska plattor med keratin för smidigt glid och glansigt hår

De keratin-belagda keramiska plattorna glider smidigt över håret för snabb och enkel styling.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.7

av 5

51

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2

17/04/2019

Sverige

Sverige

Wow

Super nöjd. Förutom att den är snygg och lätt att använda så gav den håret en härlig glans. Blev fort varm och så bra att man kan reglerna temperaturen.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

16/04/2019

Sverige

Sverige

Fullpott!

En plattång som håller precis vad den lovar! Så lättanvänd och mitt hår blir AMAZING efter användning! Älskar den!

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

15/04/2019

Sverige

Sverige

Denna produkt har allt

Väldigt bra plattång! Fungerar lika bra att locka håret med som att platta håret. Du kan själv ställa in temperaturen på plattången vilket alltid är ett plus. Något annat som även är väldigt positivt är att du inte behöver vänta alls länge på att den ska bli varm, detta går på några få sekunder.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare Essential BHS378/00 ThermoProtect-plattång

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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