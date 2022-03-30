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Utgått
med SplitStop-teknik
för att förhindra kluvna hårtoppar
Hårvårdande joniseringsfunktion
Keratininfusion
Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av UniTemp-sensor och våra släta keramiska plattor som tar hänsyn till hårets hälsa. UniTemp-sensorn skyddar håret från att utsättas för onödigt hög värme och våra stylingplattor garanterar minimal friktion för ultimat skydd mot kluvna hårtoppar.
UniTemp-sensorn skyddar håret från att utsättas för onödigt hög värme genom att tillhandahålla en mer konsekvent stylingtemperatur för bättre prestanda: Få samma resultat med en 20 °C lägre värmeinställning**. Skapa en perfekt stil med snygga hårtoppar fulla av liv.
Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör det starkt, friskt och vackert. Keramiken är berikad med keratin för att ta hand om ditt hår ännu bättre.
4.9
av 5
26
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
kiri3030
30/03/2022
France
Verifierad köpare
Très bon lisseur
j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.
Fördelar
lisse parfaitement
Nackdelar
RAS
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends
Symoon
09/11/2021
Nederland
Verifierad köpare
Fijne krultang!
Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.
Fördelar
Soepel handig en makkelijk in gebruik.
Nackdelar
Geen
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
nov**2050
26/11/2020
België
Verifierad köpare
voldoet perfect
voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik
Fördelar
warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener
efter att ha simulerat två års användning av plattången vid 200 °C på typiskt europeiskt hår utan kluvna hårtoppar
hårtemperatur och konsumenttest jämfört med HP8344