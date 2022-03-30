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  • Ditt hår i fokus
  • Ditt hår i fokus
  • Ditt hår i fokus
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  • Ditt hår i fokus
  • Ditt hår i fokus

Utgått

StraightCarePlattången Vivid Ends

BHS675/00

4.9
| (26) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten
Ditt hår i fokus
Plattången Vivid Ends är vår första plattång som är utformad för att skydda känsliga toppar. Tack vare vår förstklassiga SplitStop-teknik kan du får vackert stylat hår med snygga toppar!
Visa alla fördelar

Upp till 95 % okluvna toppar*

Ditt hår i fokus

  • med SplitStop-teknik

  • för att förhindra kluvna hårtoppar

  • Hårvårdande joniseringsfunktion

  • Keratininfusion

SplitStop-teknik är det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar

SplitStop-teknik är det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar

Hemligheten bakom det ultimata skyddet mot kluvna hårtoppar är den nya SplitStop-tekniken. Det är en unik kombination av UniTemp-sensor och våra släta keramiska plattor som tar hänsyn till hårets hälsa. UniTemp-sensorn skyddar håret från att utsättas för onödigt hög värme och våra stylingplattor garanterar minimal friktion för ultimat skydd mot kluvna hårtoppar.

UniTemp-sensor för vackert stylat hår med mindre värme

UniTemp-sensor för vackert stylat hår med mindre värme

UniTemp-sensorn skyddar håret från att utsättas för onödigt hög värme genom att tillhandahålla en mer konsekvent stylingtemperatur för bättre prestanda: Få samma resultat med en 20 °C lägre värmeinställning**. Skapa en perfekt stil med snygga hårtoppar fulla av liv.

Keratininfusion för bättre hårvård

Keratininfusion för bättre hårvård

Keratin är hårets viktigaste ingrediens som gör det starkt, friskt och vackert. Keramiken är berikad med keratin för att ta hand om ditt hår ännu bättre.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.9

av 5

26

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

3
2
1

30/03/2022

France

France

Verifierad köpare

Très bon lisseur

j'ai déjà essayé d'autres lisseurs, de marques différentes et celui-ci est très bien et n'abîme pas les cheveux. Il chauffe très vite et de façon régulière. Les cheveux ne bougent pas. J'ai enfin trouvé le bon lisseur.

Fördelar

lisse parfaitement

Nackdelar

RAS

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Lisseur Vivid Ends

09/11/2021

Nederland

Nederland

Verifierad köpare

Fijne krultang!

Erg fijne krul-en stijltang die je kunt instellen op temperatuur. Handig en soepel in gebruik. Ik draai er prachtige krullen mee en finish m’n kapsel in salon-style. Echt een aanrader.

Fördelar

Soepel handig en makkelijk in gebruik.

Nackdelar

Geen

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

26/11/2020

België

België

Verifierad köpare

voldoet perfect

voor een korte of halflange coupe is dit een perfect product, het warmt heel snel op en is handig in gebruik

Fördelar

warmt heel snel op, beschadigt je haar niet, maakt je haar stijl zoals beloofd

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för StraightCare BHS675/00 Vivid Ends-straightener

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. efter att ha simulerat två års användning av plattången vid 200 °C på typiskt europeiskt hår utan kluvna hårtoppar

  2. hårtemperatur och konsumenttest jämfört med HP8344