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Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
ThermoShield-teknik
Mineraljonisk hårvård
50 % snabbare plattning
Värmetåligt ihoprullningsbart fodral
Med ThermoShield-tekniken kan du styla med mindre värmeskador. Sensorn reglerar temperaturen så att håret får den ultimata och jämna stylingen den förtjänar, från rot till topp.
Mineraljoner hjälper till att minska den negativa effekten av UV-strålning och minskar skadorna på hårets yta. Mindre UV-skador gör håret mjukt och flexibelt.
Välj mellan ett temperaturintervall från 120 upp till 230 °C för mer varaktigt resultat och mindre hårslitage.
4.7
av 5
422
Recensioner
98%
rekommenderar den här produkten
Wildemia
05/01/2024
Norge
Verifierad köpare
Min datter på 19 år er superfornøyd 👍🏻
Kjøpte dette produktet til min datter i julegave. Hun er meget fornøyd. Men hadde jeg sett at 7000 serien var ute hadde jeg gått for den. Samme produkt men med litt lengre strømkabel. Så neste gang det trengs rettetang/krølltang gpr vi ogjen for denne serien👍🏻
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHS530/00 Rettetang
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för 5000 Series BHS530/00 Rettetang
liisuu203
26/08/2025
Suomi
Verifierad köpare
Erittäin hyvä
Superhiusten suoristusrauta, suoristaa hellävaraisesti, ei polta hiuksia ja erittäin käteviä toimintoja, kuten lämpötila-asetukset, suoristusraudan avaaminen ja sulkeminen sekä lahjaksi kotelo
Fördelar
Laatu on hyvä
Nackdelar
Kallis hinta
Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Suoristin
Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Suoristin
21/10/2025
United Kingdom
Verifierad köpare
brilliant heat keep your hair straight for hours
Because Philips is the best make you can buy excellent quality products from Philips
Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Straightener
Den här recensionen skrevs för 7000 Series BHS732/00 Straightener
Samma stylingresultat uppnås med lägre värmeexponering vid 180 °C jämfört med HP8361 vid 210 °C
Jämfört med HP8361
Jämfört med HP8361