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Utgått

Trådlöst musiksystem för flera rum

BM50B/10

3.8

| (32) Recensioner

En knapptryckning för att spela musik i alla rum

Philips izzy-musiksystem spelar musik via Bluetooth, CD/USB och FM. Med endast en knapptryckning spelas musik från smarttelefoner, CD/USB och radiokanaler samtidigt till valfri izzy-högtalare i valfritt rum. Enkel installation utan router, lösenord eller app.

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En knapptryckning för att spela musik i alla rum

  • väggmonterbar

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Bluetooth®

  • med MULTIPAIR

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Spela upp musik i ett rum trådlöst via Bluetooth

Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

En knapptryckning för att konfigurera izzylink™, ingen router, inget lösenord, inga appar

Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

USB Direct för enkel MP3-musikuppspelning

Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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3.8

av 5

32

Recensioner

25/07/2016

Sverige

Sverige

underbar

lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum

15/11/2017

United Kingdom

United Kingdom

Excellent

I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B Wireless multi-room music system

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B Wireless multi-room music system

27/07/2017

Nederland

Nederland

Na een dag in gebruik, zeer tevreden.

Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B multiroom, Wireless Music System

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BM50B multiroom, Wireless Music System

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