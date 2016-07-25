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Utgått
BM50B/10
En knapptryckning för att spela musik i alla rum
Philips izzy-musiksystem spelar musik via Bluetooth, CD/USB och FM. Med endast en knapptryckning spelas musik från smarttelefoner, CD/USB och radiokanaler samtidigt till valfri izzy-högtalare i valfritt rum. Enkel installation utan router, lösenord eller app.
väggmonterbar
CD, MP3-CD, USB, FM
Bluetooth®
med MULTIPAIR
Med Philips izzy-högtalare kan du strömma all din favoritmusik från din telefon, surfplatta eller dator, oavsett vilken musik- eller radio-app du använder.
Ingen router, inget lösenord, inga appar behövs för installationen. Tryck bara länge på "GRUPP"-knappen på de två högtalare som du konfigurerar första gången. Upprepa för att lägga till en tredje, fjärde eller femte högtalare. Varje gång du håller "Grupp"-knappen nedtryckt länge läggs en ny högtalare till. Det har aldrig varit enklare att spela upp musik via flera högtalare samtidigt. När det är klart lagras izzylink™-nätverket och finns tillgängligt även när högtalaren är urkopplad.
Tack vare fullständig filöverföringskapacitet kan du lätt och bekvämt få åtkomst till mer musik via inbyggt USB Direct.
3.8
av 5
32
Recensioner
rosengrim
25/07/2016
Sverige
underbar
lättanvänd och lätt att parkoppla med andra izzy högtalare
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B Trådlöst musiksystem för flera rum
CarolineT
15/11/2017
United Kingdom
Excellent
I am so pleased with this product it is better than I expected it to be. May be a little quiet for some if used on its own but paired with an Izzy link portable speaker it has great sound and is more than loud enough.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B Wireless multi-room music system
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B Wireless multi-room music system
gik23
27/07/2017
Nederland
Na een dag in gebruik, zeer tevreden.
Makkelijke in bedrijfstelling. CD werkt uitstekend. Degelijke behuizing en degelijke ophang middelen. Zeer goed geluid. Fraai design
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B multiroom, Wireless Music System
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BM50B multiroom, Wireless Music System