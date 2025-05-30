ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7Turntable image 8Turntable image 9Turntable image 10Turntable image 11Turntable image 12Turntable image 13Turntable image 14Turntable image 15Turntable image 16Turntable image 17Turntable image 18Turntable image 19Turntable image 20Turntable image 21Turntable image 22Turntable image 23Turntable image 24Turntable image 25Turntable image 26Turntable image 27Turntable image 28Turntable image 29Turntable image 30Turntable image 31Turntable image 32Turntable image 33Turntable image 34Turntable image 35Turntable image 36Turntable image 37Turntable image 38Turntable image 39Turntable image 40Turntable image 41Turntable image 42Turntable image 43Turntable image 44Turntable image 45Turntable image 46Turntable image 47Turntable image 48Turntable image 49Turntable image 50Turntable image 51Turntable image 52Turntable image 53Turntable image 54Turntable image 55Turntable image 56Turntable image 57Turntable image 58Turntable image 59Turntable image 60Turntable image 61Turntable image 62Turntable image 63Turntable image 64Turntable image 65Turntable image 66Turntable image 67Turntable image 68Turntable image 69Turntable image 70Turntable image 71Turntable image 72
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden
  • Effektiv epilering. Skonsam mot huden

Epilator Series 8000Epilator för våt- och torrepilering

BRE730/10

4.4
| (717) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Effektiv epilering. Skonsam mot huden
Philips Epilator i 8000-serien: Världens första epilatorer med keramiska pincetter för behagligare epilering. Fångar även de kortaste hårstråna med Double Action-teknik för len hud i flera veckor.
Visa alla fördelar

Len hud i upp till fyra veckor

Effektiv epilering. Skonsam mot huden

  • För ben, kropp och fötter

  • Sladdlös användning

  • +7 tillbehör

Len hud i flera veckor med Double Action-teknik

Len hud i flera veckor med Double Action-teknik

Double Action-teknik synkroniserar långa keramiska pincetter med kontinuerliga åtgärder för att få ett fast grepp om och ta bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Det breda epilatorhuvudet med 50 % längre pincetter tar bort mer hår åt gången*. Gör dig redo för len hud flera veckor framöver.

Vår snabbaste epilator

Vår snabbaste epilator

Våra pincetter roterar även snabbare per minut än Braun Silk-épil 9.

32 keramiska hypoallergena pincetter för en skonsam behandling

32 keramiska hypoallergena pincetter för en skonsam behandling

32 keramiska pincetter tillverkade av hypoallergent material för en behaglig behandling. De glider lätt över huden med mindre friktion och bättre hudkontakt*. Känns bra mot huden enligt 91 % av kvinnor**.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Hitta en reservdel eller ett tillbehör

Gå till reservdelar och tillbehör

Reservdelar och tillbehör

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

4.4

av 5

717

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

30/05/2025

Sverige

Sverige

Älskar!!

Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.

Fördelar

Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!

Nackdelar

Kan göra lite ont i början men man vänjer sig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

30/12/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt

Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.

Fördelar

Vattentät. Lagom med tillbehör

Nackdelar

Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

10/12/2020

Sverige

Sverige

Perfekt

Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd

Fördelar

Lena ben och tar bra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ta emot marknadsföringskommunikation om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer baserat på mina preferenser och mitt beteende. Jag kan när som helst avsluta prenumerationen.

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.
Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med Philips Satinelle Advanced och Satinelle Prestige

  2. CLT Tyskland N=153, 2019