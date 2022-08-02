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Epilator Series 8000 Epilator för våt- och torrepilering
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BRE730/10
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Kan jag skada lymfkörtlarna i armhålan när jag använder epilatorn?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?
Hur laddar jag min Philips-epilator?
EpilatorExfolieringshandske
Lady shavers PhilipsFodral
EpilatorTrimhuvud
Fodral
Trimkam
Satinelle/Epilator series 8000Rakhuvud
Epilators series 8000Epileringshuvud
Epilators series 8000Nätadapter
Epilator series 8000Fotfilsskiva
Epilator series 8000Hudutsträckare
Skärblad
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Min Philips-epilator laddas inte
Min Philips-epilator fungerar inte
Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt
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