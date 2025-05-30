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  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende
  • Len hud. Fullständigt förtroende

Beauty Set Series 9000För hela kroppen

BRE770/92

4.4
| (717) Recensioner | 91% rekommenderar den här produkten
Len hud. Fullständigt förtroende
Philips Beauty Set i 9000-serien är en komplett lyxig lösning för len hud från huvud till tå. Sex tillbehör som omfattar bland annat en ansiktshårborttagare och mångsidiga tillbehör. En härlig upplevelse för huden, ansiktet, kroppen och fötterna.
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Hudvård. Hårborttagning i ansiktet och på kroppen. Pedikyr

Len hud. Fullständigt förtroende

  • Allt-i-ett-lösning

  • För hudvård och hårborttagning

  • +6 tillbehör

Få len hud i flera veckor med vår epilator

Få len hud i flera veckor med vår epilator

Double Action-teknik synkroniserar långa keramiska pincetter med kontinuerliga åtgärder för att få ett fast grepp om och ta bort hårstrån så korta som 0,5 mm. Det breda epilatorhuvudet med 50 % längre pincetter tar bort mer hår åt gången*. Gör dig redo för len hud flera veckor framöver.

Vår snabbaste epilator

Vår snabbaste epilator

Våra pincetter roterar även snabbare per minut än Braun Silk-épil 9.

32 keramiska hypoallergena pincetter för en skonsam behandling

32 keramiska hypoallergena pincetter för en skonsam behandling

32 keramiska pincetter tillverkade av hypoallergent material för en behaglig behandling. De glider lätt över huden med mindre friktion och bättre hudkontakt*. Känns bra mot huden enligt 91 % av kvinnor**.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.4

av 5

717

Recensioner

91%

rekommenderar den här produkten

30/05/2025

Sverige

Sverige

Älskar!!

Batterierna håller bra länge och det tar verkligen så bra. Älskar verkligen epilatorn och eekommenderar den starkt. Vore trevligt om man fick bättre stöd på hur man ska använda vissa huvuden utöver pappret med bilder på vart man kan använda de olika tillbehören på.

Fördelar

Skär inte sig på den, enkelt att använda, smidigt!

Nackdelar

Kan göra lite ont i början men man vänjer sig

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

30/12/2021

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Utmärkt

Skönt att kunna använda den i duschen. Är man känslig, luggas den mindre om man spolar varmvatten samtidigt som man epilerar.

Fördelar

Vattentät. Lagom med tillbehör

Nackdelar

Stötkänslig. Den jag hade tidigare, tappade jag i golvet sen var det bara en hastighet som fungerade.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE710/00 Epilator för våt- och torrepilering

10/12/2020

Sverige

Sverige

Perfekt

Får superfina, lena ben. Har inte hunnit testa de andra funktionerna, men den är super! Min första epilator och jag är nöjd

Fördelar

Lena ben och tar bra

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Epilator Series 8000 BRE740/10 Epilator för våt- och torrepilering

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Ansvarsfriskrivningar

  1. jämfört med Philips Satinelle Advanced och Satinelle Prestige

  2. CLT Tyskland N=153, 2019

  3. HUT US, 141 svarande, 2022