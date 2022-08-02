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Beauty Set Series 9000 För hela kroppen
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BRE770/92
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Handbok med viktig information
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Alla (7)
Kan jag skada lymfkörtlarna i armhålan när jag använder epilatorn?
Ska jag använda Philips epilator eller ladyshaver på våt eller torr hud?
Är det säkert att använda ett skärblad på hela kroppen?
Kan jag resa med min trimnings- eller skönhetsprodukt från Philips?
Hur ändrar jag hastigheten på Philips-epilatorn?
EpilatorExfolieringshandske
Lady shavers PhilipsFodral
Skyddskåpa
Batterilucka
EpilatorTrimhuvud
Fodral
Trimkam
Satinelle/Epilator series 8000Rakhuvud
Epilators series 8000Epileringshuvud
Epilators series 8000Nätadapter
Epilator series 8000Fotfilsskiva
Skärblad
Pincettkit
Min Philips-epilator fungerar inte
Min Philips-epilator laddas inte
Philips-epilatorn tar inte bort håret ordentligt
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