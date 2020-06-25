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VisaPureMinirengörare för ansiktet

BSC111/06

4.6

| (183) Recensioner | 95% rekommenderar den här produkten

Sex gånger bättre rengöring

Minirengörare för ansiktet med roteringsteknik. Den är kompakt. Den är enkel att använda. Den är perfekt för din dagliga hudvård. Var du än är.

Visa alla fördelar

Klar på en minut*

Sex gånger bättre rengöring

  • Roteringsteknik

  • Rengöringsmetod

  • 1 rengöringsborste

  • 1 intensitetsinställning

Roteringsrengöringsteknik

Roteringsrengöringsteknik

Den roterande rörelsen tar snabbt men skonsamt bort dessa orenheter genom att borsta bort dem, vilket gör att huden får en djupare rengöring.

Sex gånger bättre rengöring än med händerna*. Klar på bara en minut!

Sex gånger bättre rengöring än med händerna*. Klar på bara en minut!

Tack vare rotationstekniken och de 17 000 silkeslena borststråna på den normala rengöringsborsten får du sex gånger bättre rengöringsresultat för en len hud med hög lyster.

Skonsam mot huden, tuff mot föroreningar

Skonsam mot huden, tuff mot föroreningar

Miniansiktsrengöraren VisaPure är tuff mot orenheter, men skonsam mot huden. Tack vare de silkeslena, tunna och täta borststråna glider enheten lätt och ger en behaglig rengöring. Miniansiktsrengöraren VisaPure är tillräckligt skonsam för att användas två gånger om dagen.

Tekniska specifikationer

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Reservdelar och tillbehör

Recensioner

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4.6

av 5

183

Recensioner

95%

rekommenderar den här produkten

25/06/2020

United Kingdom

United Kingdom

The product really good and useful,I love it .

My mini face cleanser really gentle and useful. Easy to use specially because %100 water prove.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

Datum för användning 2019-05-25

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

Datum för användning 2019-05-25

14/05/2020

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

Perfect travel companion

Small, stylish, practical and lightweight. A perfect travel companion to take on flights etc. The optional to purchase interchangeable heads deliver exceptional results removing daily grime to leave the skin looking radiant and helping the creams to penetrate deep.

Fördelar

Small, lightweight and portable

Nackdelar

No travel pouch, not a manly colour

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

Datum för användning 2019-04-14

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

Datum för användning 2019-04-14

31/05/2019

United Kingdom

United Kingdom

Lasted less than a year

Have had to have a refund on the one purchased last year as it just stopped working in under a year. Have purchased another one to replace it and hope it last longer.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser

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Ansvarsfriskrivningar

  1. Jämfört med att rengöra med händerna. Data på fil.