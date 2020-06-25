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30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Sex gånger bättre rengöring
Minirengörare för ansiktet med roteringsteknik. Den är kompakt. Den är enkel att använda. Den är perfekt för din dagliga hudvård. Var du än är.
Roteringsteknik
Rengöringsmetod
1 rengöringsborste
1 intensitetsinställning
Den roterande rörelsen tar snabbt men skonsamt bort dessa orenheter genom att borsta bort dem, vilket gör att huden får en djupare rengöring.
Tack vare rotationstekniken och de 17 000 silkeslena borststråna på den normala rengöringsborsten får du sex gånger bättre rengöringsresultat för en len hud med hög lyster.
Miniansiktsrengöraren VisaPure är tuff mot orenheter, men skonsam mot huden. Tack vare de silkeslena, tunna och täta borststråna glider enheten lätt och ger en behaglig rengöring. Miniansiktsrengöraren VisaPure är tillräckligt skonsam för att användas två gånger om dagen.
4.6
av 5
183
Recensioner
95%
rekommenderar den här produkten
Swsa
25/06/2020
United Kingdom
The product really good and useful,I love it .
My mini face cleanser really gentle and useful. Easy to use specially because %100 water prove.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Datum för användning 2019-05-25
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Datum för användning 2019-05-25
14/05/2020
United Kingdom
Verifierad köpare
Perfect travel companion
Small, stylish, practical and lightweight. A perfect travel companion to take on flights etc. The optional to purchase interchangeable heads deliver exceptional results removing daily grime to leave the skin looking radiant and helping the creams to penetrate deep.
Fördelar
Small, lightweight and portable
Nackdelar
No travel pouch, not a manly colour
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Datum för användning 2019-04-14
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Datum för användning 2019-04-14
Maggie66
31/05/2019
United Kingdom
Lasted less than a year
Have had to have a refund on the one purchased last year as it just stopped working in under a year. Have purchased another one to replace it and hope it last longer.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för VisaPure BSC111/06 Mini Facial Cleanser
Jämfört med att rengöra med händerna. Data på fil.