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  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling
  • Snabb och precis trimning för enkel styling

Utgått

Beardtrimmer series 3000Skäggtrimmer

BT3222/14

4.4
| (606) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Snabb och precis trimning för enkel styling
Den här trimmern med det innovativa lyft- och trimningssystemet lyfter och greppar fler lågt liggande hårstrån för effektiva och jämna trimningsresultat. På så sätt får du en tredagarsstubb, kort skägg eller långt skägg så som du vill ha det.
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Självslipande titanblad

Snabb och precis trimning för enkel styling

  • 0,5 mm precisionsinställningar

  • Blad med ytskikt av titan

  • 60 min. sladdlös anv./1 tim. laddning

  • Med lyft- och trimningssystem

Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån

Trimmar jämnt och fångar upp lågt liggande hårstrån

Philips skäggtrimmer är perfekt för skäggstubb med vårt nya lyft- och trimningssystem: en kam som lyfter och leder hårstråna i höjd med bladen så att du får en jämn trimning.

Extra vassa blad för extra vassa resultat

Extra vassa blad för extra vassa resultat

De självslipande, titanbelagda stålbladen är utformade för att vara lika skarpa och effektiva som dag 1 och ger en skyddande trimning, gång på gång.

Batteri med längre livslängd

Batteri med längre livslängd

Den här skäggtrimmern använder DuraPower-teknik för att minska friktionen på bladen, skydda motorn och hålla batteriet igång fyra gånger längre.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

606

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

25/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fördelar

Inget att erinra

Nackdelar

Inget att klaga på

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fördelar

Super maskine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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  • Experttips och inspiration.