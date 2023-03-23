ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

Beardtrimmer series 3000 Skäggtrimmer

Utgått

Support

Beardtrimmer series 3000Skäggtrimmer

BT3222/14

Beardtrimmer series 3000 Skäggtrimmer

Utgått

Gå till butiken

Få ut mesta möjliga av din produkt

  • Så här rengör du din Philips-skäggtrimmer i 1000-/3000-serien regelbundet. Torka handtaget och tvättbara tillbehör
    Så här rengör du din Philips-skäggtrimmer i 1000-/3000-serien regelbundet. Torka handtaget och tvättbara tillbehör

Logga in eller skapa ett konto

Registrera produkten

Du får omedelbart åtkomst till handböcker, skräddarsydd support med mera. Dessutom går det snabbt och lätt.

Registrera dig nu

Handböcker och dokumentation

Försäkran om överensstämmelse – Storbritannien - English (US)

  • ZIP fil, 156.3 kB
  • 26 February 2026

Användarhandbok

  • PDF fil, 423 kB
  • 9 April 2025

Vanliga frågor

Reservdelar och tillbehör

Felsökning

Garanti och service

Läs garantivillkoren och påbörja byte eller reparation av produkten

Service och byte

få din trasiga produkt reparerad eller utbytt

Garanti

Våra produkt garanti policys

Kontakta Philips

Vi hjälper gärna till