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  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning
  • Snabb och precis trimning

Beard Trimmer 3000 SeriesSkäggtrimning med knivblad helt i metall

BT3660/15

4.4
| (606) Recensioner | 92% rekommenderar den här produkten
Snabb och precis trimning
Snabb och precis trimning. Våra självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och med 40 längdinställningar får du exakt den precision du vill ha.
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För jämna och snygga linjer

Snabb och precis trimning

  • Blad helt i metall

  • 40 längdinställningar

  • Precisionssteg om 0,5 mm

  • 100 % vattentät

  • Upp till 80 minuters driftstid

Maximal precision och långvariga prestanda

Maximal precision och långvariga prestanda

Självslipande metallblad ger extra styrka för maximal precision när du trimmar, och förblir lika vassa som dag ett utan att de behöver oljas. Icke-korrosiva blad gör även enheten lätt att rengöra.

Forma ditt skägg med den precision du behöver

Forma ditt skägg med den precision du behöver

Trimmerns precisionsvred har 40 längdinställningar i steg om 0,5 mm, vilket gör att du kan trimma skägget exakt som du vill ha det.

Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

Effektiv och jämn trimning för din perfekta look

De avancerade Lift& Trim-kammarna lyfter upp hårstråna mot bladet och fångar upp hårstrån i varje drag för en effektiv och jämn trimning.

Tekniska specifikationer

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Recensioner

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4.4

av 5

606

Recensioner

92%

rekommenderar den här produkten

25/01/2026

Sverige

Sverige

Verifierad köpare

Trimmer

Inget att erinra ! Motsvarar mina förväntningar och löser sin uppgift galant .

Fördelar

Inget att erinra

Nackdelar

Inget att klaga på

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beard Trimmer 3000 Series BT3619/15 Skäggtrimning med rundade rakbladsändar

22/08/2023

Danmark

Danmark

Verifierad köpare

Fantastisk maskine

Har haft en lignende maskine før, derfor købte jeg igen dette mærke.

Fördelar

Super maskine

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Skægtrimmer

08/03/2026

United Kingdom

United Kingdom

Verifierad köpare

A great new beard trimmer

My new trimmer is SO much better than my old one, which mysteriously stopped working. The old one was battery powered, the new one is rechargeable. The old one had six cutting heights, the new one so many more. Phillips have got it right.

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

Den här recensionen skrevs för Beardtrimmer series 3000 BT3233/15 Beard trimmer

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