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CP1788
En USB-kabel för att ladda enheten
En USB-kabel för att enkelt ladda enheten via USB-portar. Endast kompatibel med USB-laddade enheter
XP9407/37
QP2725/65
QI1864/65
BRE709/00
BRE718/00
BRE719/00
BRE728/00
BRE729/00
BRE738/00
BRE749/00
Kompatibel med endast USB-laddade enheter
Svart
Sladdlängd: 92 cm
2 stift
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