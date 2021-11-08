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USB-kabel

CP1788

En USB-kabel för att ladda enheten

En USB-kabel för att enkelt ladda enheten via USB-portar. Endast kompatibel med USB-laddade enheter

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En USB-kabel för att ladda enheten

  • Kompatibel med endast USB-laddade enheter

  • Svart

  • Sladdlängd: 92 cm

  • 2 stift

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