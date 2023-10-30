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BT3900A/00
Musiken slutar aldrig spela
Min musik tar aldrig slut. Everplay trådlösa bärbara högtalare fortsätter att spela hela tiden utan avbrott tack vare den starka Bluetooth-anslutningen och de intuitiva laddningsalternativen. Det anpassade materialet gör den vacker och mycket hållbar.
4 W, 8 timmar
Lång räckvidd för Bluetooth
Vattentät, dammtät
USB-rem medföljer
Med den inbyggda mikrofonen fungerar högtalaren även som högtalartelefon. Vid ett inkommande samtal pausas musiken så att du kan prata via högtalarfunktionen. Oavsett om du ringer affärssamtal eller pratar med kompisar när du är på fest fungerar det fantastiskt bra.
DuraFit-tyget som täcker högtalaren ger både funktionella och estetiska fördelar. Med gummi på ovansidan som täcker ett matchande detaljfärgat tyg ger det halkfria, reptåliga och tvättbara materialet extra skydd och det unika rombformade nätmönstret ger den en modernare och mer sofistikerad stil.
Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.
3.1
av 5
9
Recensioner
Bokfra
30/10/2023
France
Excellent rapport qualité prix
Facile d'utilisation, légère et pratique avec un son et une autonomie de très bonne qualité.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900B enceinte portable sans fil
Datum för användning 2021-10-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900B enceinte portable sans fil
Datum för användning 2021-10-29
Glolola
16/04/2020
Italia
Verifierad köpare
consigliato
estetica bellissima,ottimi materiali,laccio originale che contiene cavo usb di ricarica.Batteria di ottima durata e pratico da portare dietro
Fördelar
estetica materiali durata qualita' audio
Nackdelar
nessuno per ora
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900P altoparlante wireless portatile
Datum för användning 2020-03-16
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900P altoparlante wireless portatile
Datum för användning 2020-03-16
Rainesto
06/09/2020
Suomi
Toimii ja hyvät äänet
Tämä on edullinen, suositeltava laite mm. puhelimen kaveriksi pöydällä. Hyvät äänet, soittaa vaikka musiikkia puhelimesta.
Fördelar
Edullinen, roiskevesitiivis, helppo liittää bluettootina
Nackdelar
Jos bluetooth valo ei syty, on laite rikki. 1/3 viallinen ja vaihdettu kaupassa uuteen.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900W wireless portable speaker
Datum för användning 2020-08-06
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT3900W wireless portable speaker
Datum för användning 2020-08-06