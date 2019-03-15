Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Utgått
BT51W/00
Skapa utrymme för dans
Ta med dig musiken ut med en Bluetooth-högtalare som ryms i fickan. Den här lilla högtalaren ger dig sex timmars speltid och klart ljud, även vid maximal volym. Den trådlösa räckvidden är 10 m. Gott om utrymme om du vill dansa genom rummet.
Bluetooth®
Vit
Med en vikt på bara 90 g märker du knappt att du bär med dig den här lilla högtalaren. 1,5-tumselementet med fullständigt frekvensomfång ger ett klart och tydligt ljud även när du höjer volymen.
Batteriet ger dig fem timmars speltid med full laddning. Det tar mindre än tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.
Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten. Slå bara på högtalaren så är den redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m.
Recensioner