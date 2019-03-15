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Utgått

trådlös, bärbar högtalare

BT51W/00

Tillgänglig i

Blå
Blå
Rosa
Rosa
Svart
Svart
Vit
Vit

Skapa utrymme för dans

Ta med dig musiken ut med en Bluetooth-högtalare som ryms i fickan. Den här lilla högtalaren ger dig sex timmars speltid och klart ljud, även vid maximal volym. Den trådlösa räckvidden är 10 m. Gott om utrymme om du vill dansa genom rummet.

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Skapa utrymme för dans

  • Bluetooth®

  • Vit

1,5 tums högtalare med fullständigt frekvensomfång. Klart och tydligt ljud

Med en vikt på bara 90 g märker du knappt att du bär med dig den här lilla högtalaren. 1,5-tumselementet med fullständigt frekvensomfång ger ett klart och tydligt ljud även när du höjer volymen.

5 timmars speltid

Batteriet ger dig fem timmars speltid med full laddning. Det tar mindre än tre timmar att ladda, och det är enkelt med den medföljande mikro-USB-kabeln.

Bluetooth är redo att paras ihop med ström på

Det är enkelt att para ihop med Bluetooth-enheten. Slå bara på högtalaren så är den redo att paras ihop. Den trådlösa räckvidden är 10 m.

Tekniska specifikationer

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