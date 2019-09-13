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Utgått
BT55W/00
Stort ljud som ryms i en näve
Lev livet med musik som strömmas trådlöst från en kompakt högtalare som är lätt att bära. Trendiga färger hjälper dig att välja en som passar just din stil och ett inbyggt uppladdningsbart batteri håller musiken igång var och när du vill.
Bluetooth®
Laddningsbart batteri
2 W
Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.
Spela upp musik högt - när och var som helst. Med det inbyggda laddningsbara batteriet kan du njuta av din egen musik utan hoptrasslade sladdar och utan att behöva hitta ett eluttag. Njut av bra musik med bärbar frihet nu.
Bluetooth är en teknik för trådlös kommunikation för korta avstånd som är både stabil och energieffektiv. Tekniken ger enkel trådlös anslutning till iPod/iPhone/iPad eller andra Bluetooth-enheter som smarttelefoner, surfplattor och till och med bärbara datorer så att du enkelt kan njuta av din favoritmusik, filmer eller spel trådlöst via högtalaren.
3.0
av 5
1
Recension
Rubs34
13/09/2019
France
Déçu
Je cherchais une enceinte avec une bonne autonomie, je suis tombé sur celle-ci. Sur le papier 5/6h d'autonomie annoncé pour 2h de charge, c’est plutôt l’inverse. Je suis assez déçu car c’était pour cette raison unique que j’ai acheté cette enceinte. À côté de ça elle est très simple d’utilisation et à un design assez plaisant. Le son n’est vraiment pas mal pour une petite enceinte.
Den här recensionen skrevs för BT55W Enceinte portable sans fil
Den här recensionen skrevs för BT55W Enceinte portable sans fil