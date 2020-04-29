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Utgått
Musiken slutar aldrig spela
Min musik tar aldrig slut. Everplay trådlösa bärbara högtalare fortsätter att spela hela tiden utan avbrott tack vare den starka Bluetooth-anslutningen och de intuitiva laddningsalternativen. Det anpassade materialet gör den vacker och mycket hållbar.
10 W, 10 timmar
Lång räckvidd för Bluetooth
Vattentät, dammtät
Snabbladdningsalternativ
DuraFit-tyget som täcker högtalaren ger både funktionella och estetiska fördelar. Med gummi på ovansidan som täcker ett matchande detaljfärgat tyg ger det halkfria, reptåliga och tvättbara materialet extra skydd och det unika rombformade nätmönstret ger den en modernare och mer sofistikerad stil.
Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.
EverPlay högtalare ger kraftfullt ljud i kompakt form med hjälp av en stor basyta. Det ger extra basförstärkning och basomfång.
5.0
av 5
2
Recensioner
100%
rekommenderar den här produkten
Només lo bo
29/04/2020
España
Verifierad köpare
Excel·lent
Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.
Fördelar
So. Disseny.
Nackdelar
No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2019-03-29
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2019-03-29
Sr.PRàctic
07/04/2020
España
Genial
Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.
Fördelar
Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.
Nackdelar
de moment res
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2020-03-07
Ja. jag rekommenderar den här produkten
Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico
Datum för användning 2020-03-07