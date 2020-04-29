ProdukterSupport

Betala senare med Klarna

Registrera dig och få 100 kr rabatt

Fri frakt från 450 SEK

30 dagars ångerrätt

Alla serier

  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild
  • Produktfoto framifrån
  • Huvudsakligen använt foto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Alternativt produktfoto
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Foto på produkt som används
  • Primär bild

Utgått

trådlös, bärbar högtalare

BT6900B/00

5

| (2) Recensioner | 100% rekommenderar den här produkten

Musiken slutar aldrig spela

Min musik tar aldrig slut. Everplay trådlösa bärbara högtalare fortsätter att spela hela tiden utan avbrott tack vare den starka Bluetooth-anslutningen och de intuitiva laddningsalternativen. Det anpassade materialet gör den vacker och mycket hållbar.

Visa alla fördelar

Musiken slutar aldrig spela

  • 10 W, 10 timmar

  • Lång räckvidd för Bluetooth

  • Vattentät, dammtät

  • Snabbladdningsalternativ

DuraFit-tyg med höga prestanda

DuraFit-tyg med höga prestanda

DuraFit-tyget som täcker högtalaren ger både funktionella och estetiska fördelar. Med gummi på ovansidan som täcker ett matchande detaljfärgat tyg ger det halkfria, reptåliga och tvättbara materialet extra skydd och det unika rombformade nätmönstret ger den en modernare och mer sofistikerad stil.

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Anti-clipping-funktion för mindre förvrängning av musik på hög volym

Med Anti-clipping-funktionen kan du spela upp musik på hög volym och samtidigt behålla den höga ljudkvaliteten, även när batteriet är svagt. Tar emot inkommande signaler från 300 mV till 1 000 mV, vilket skyddar högtalarna mot distorsionsskada. Med den här inbyggda funktionen övervakas musiksignalen när den passerar förstärkaren och håller topparna inom förstärkarens intervall, vilket förhindrar distorsion som orsakas av clipping utan att volymen påverkas. En högtalares förmåga att återge musikaliska toppar minskar med batteridrift, men Anti-clipping-funktionen minskar toppar som beror på låg batterinivå och musiken förblir distorsionsfri.

Baselement för extra basförstärkning och basomfång

EverPlay högtalare ger kraftfullt ljud i kompakt form med hjälp av en stor basyta. Det ger extra basförstärkning och basomfång.

Tekniska specifikationer

Få support för den här produkten

Hitta vanliga frågor, användarhandböcker, säkerhetsinformation och tips

Recensioner

De här recensionerna hanteras av Bazaarvoice och följer Bazaarvoices autenticitetspolicy, vilken stöds av antibedrägeriteknik och mänsklig analys. Mer information finns på
Kunders åsikter i form av produkt- och stjärnbetyg är användbara för alla kunder. De gör att du kan ta reda på mer om produkten, vilket kan hjälpa dig att fatta ett köpbeslut. Alla kunder som har köpt en produkt online eller i butik kan skicka in en recension

5.0

av 5

2

Recensioner

100%

rekommenderar den här produkten

4
3
2
1

29/04/2020

España

España

Verifierad köpare

Excel·lent

Molt Bona qualitat de so. Baixos més que bons per lo petit que és. Bateria acceptable . Les 9:00h perfecte.

Fördelar

So. Disseny.

Nackdelar

No pots sincronitzar dos per a fer un Estèreo real.

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2019-03-29

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2019-03-29

07/04/2020

España

España

Genial

Petit però amb una qualitat de so excel·lent. Per al bany, la terrassa és ideal.

Fördelar

Excel·lent so, disseny exquisit, pràctic.

Nackdelar

de moment res

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2020-03-07

Ja. jag rekommenderar den här produkten

Den här recensionen skrevs för BT6900A altavoz portátil inalámbrico

Datum för användning 2020-03-07

Anmäl dig till Philips nyhetsbrev för exklusiva erbjudanden

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.

Jag vill ha kampanjutskick (baserat på mina preferenser och vanor) om Philips produkter, tjänster, evenemang och kampanjer. Jag kan enkelt avsluta min prenumeration när som helst!

  • Tidig tillgång till försäljning.
  • Tips om hälsosam livsstil.
  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.