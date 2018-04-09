Hairclipper series 3000

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CP0916
Justerbar hårkam till din hårklippare
Den här justerbara kammen är till din hårklippare. Garanterad precision för den look du har tänkt dig.
Grå
Hårlängd: 1–23 mm
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.