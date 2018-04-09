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Hairclipper series 30001–23 mm justerbar skäggkam

CP0916

Justerbar hårkam till din hårklippare

Den här justerbara kammen är till din hårklippare. Garanterad precision för den look du har tänkt dig.

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Kompatibla produkter

Hairclipper series 3000

Hairclipper series 3000
Hårklippare

HC3510/15

Kontrollera kompatibilitet nedan

Justerbar hårkam till din hårklippare

  • Grå

  • Hårlängd: 1–23 mm

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Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.