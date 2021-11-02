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CP9282/97
Styr utpumpningen, följ ditt mjölkflöde
Justera vakuumnivån genom att trycka på handtaget med den intensitet som du väljer så att det känns bekvämt för dig.
Vit
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.
Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023.