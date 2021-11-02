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Philips Avent Breast PumpsSkaft för membran

CP9285/97

Ger sugkraft till den manuella bröstpumpen

Skaftet och silikonmembranet skapar tillsammans det vakuum som behövs för att pumpa ut bröstmjölken manuellt

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bland varumärken som rekommenderas av mammor världen över1

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Manuell bröstpump

Manuell bröstpump

SCF430/01

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Ger sugkraft till den manuella bröstpumpen

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  1. Baserat på en global nöjdhetsundersökning online med 10 109 användare av varumärken och produkter för mammor och barn 2023. 