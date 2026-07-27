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  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
  • Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång

Renoverad produkt

Series 50002-i-1 avfuktare och luftrenare

DE5305/11R1

Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång
Återställ optimala fuktighetsnivåer och eliminera luftburna föroreningar med en enda enhet. Skydda ditt hem och din familj från mögel, bakterier och virus, och njut av fördelarna med hälsosam, ren luft med en enkel knapptryckning.
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Den här produkten är renoverad och har testats av vårt team. Läs mer

Dubbel funktion. Dubbelt skydd.

Idealisk luftfuktighet och ren luft - på en gång

  • Avfuktar luften upp till 26,5 L/D

  • Renar med kraftfull filtrering: 270 m3/h (CADR)

  • HEPA NanoProtect-filter

  • Anpassar sig intelligent till din inomhusluft

  • Miljövänlig men ändå kraftfull

Minskar luftfuktigheten, förebygger mögel och eliminerar unken lukt

Minskar luftfuktigheten, förebygger mögel och eliminerar unken lukt

Utvecklad för att snabbt återställa ett hälsosamt inomhusklimat. Avlägsnar effektivt fukt, bekämpar mögel, kondensation och unken lukt. Förhindrar tillväxt av allergener och skyddar ditt hem från fuktrelaterade skador.

Avlägsnar upp till 26,5 l/dag (1), eller 48 flaskor vatten (2)

Avlägsnar upp till 26,5 l/dag (1), eller 48 flaskor vatten (2)

Extraherar upp till 14,2 liter fukt från luften dagligen, perfekt för rum upp till 137 m³ (3). Minskar luftfuktigheten från ohälsosamma 90 % till behagliga 60 % på bara 17 minuter (4). Den rymliga vattentanken på 4 liter möjliggör längre drift utan behov av frekvent tömning.

Avlägsnar föroreningar inom 11 minuter

Avlägsnar föroreningar inom 11 minuter

Med kraftfull filtrering på 270 m3/h (CADR) (5) kan den rena luften i ett rum på 48 m2 inom 14 minuter (6). Avlägsnar upp till 99,9% luftburna virus som H1N1 (influensa) (7) och bakterier (8). Fångar upp till 99,99% av kvalster, pollen, katt- eller mögelsporer från luften (9), kända utlösare av allergi- eller hösnuvesymtom (10).

Tekniska specifikationer

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Ansvarsfriskrivningar

  1. (1) Testat av certifierad tredje part enligt GB/T19411-2003 vid 35 °C och 90 % RH.

  2. (2) Beräknat baserat på RH-nivå, dividerat med standardflaska dricksvatten på 550 ml.

  3. (3) Lämpligt avfuktningsområde beräknat enligt JEM1411:1998 (kategori för moderna betongbostäder) med rumshöjd 2,5 m

  4. (4) Beräknat: 20 m³, från 60 % RH vid 27°, testat av tredjepartslabb enligt GB/T 19411-2003. Resultaten kan variera på grund av naturlig ventilation, fuktavgivning/-absorption och temperaturvariationer.

  5. (5) Testat enligt GB/T18801-2022 av en certifierad tredje part

  6. (6) Beräknat enligt GB/T18801:2022, baserat på luft som passerar genom filtret i ett rum på 48 m³, CADR 270 m³/h

  7. (7) Testat enligt GB/T18801-2022 av certifierad tredje part i 30 m³ kammare, med turbohastighet i reningsläge under 1 timme.

  8. (8) Testat enligt GB21551.3-2010 av certifierad tredje part med S. Albus, i 30 m³ kammare, med turbohastighet i reningsläge under 1 timme.

  9. (9) Från luften som passerar genom filtret, testat med husdammskvalster, björkpollen och kattallergener enligt SOP 350.003 från det österrikiska institutet OFI

  10. (10) Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) 2008, skriven av J. Bousquet och cirka 50 andra KOL's, Allergy 2008: 63 (Suppl. 86): 8–160

  11. (11) Testat enligt DIN71460 med NaCI-aerosol 0,003 um, från luften som passerar genom filtret, av IUTA

  12. (12) Jämfört med naturlig inomhustorkning av kläder, Philips test.

  13. (13) Testat med 20 syntetiska t-shirts, Philips test

  14. (14) Beroende på luftkvalitet och användningsfrekvens

  15. (15) Beräknat: Global uppvärmningspotential (GWP) för R134a (1.300) och R290 (&lt;3)