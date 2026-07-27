Avlägsnar föroreningar inom 11 minuter

Med kraftfull filtrering på 270 m3/h (CADR) (5) kan den rena luften i ett rum på 48 m2 inom 14 minuter (6). Avlägsnar upp till 99,9% luftburna virus som H1N1 (influensa) (7) och bakterier (8). Fångar upp till 99,99% av kvalster, pollen, katt- eller mögelsporer från luften (9), kända utlösare av allergi- eller hösnuvesymtom (10).