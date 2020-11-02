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Utgått
DLC1501A/00
Typ C till USB-adapter
Gör att du kan ansluta en USB-kontakt till ditt typ C-uttag. Förvandla vilken USB-C-port som helst till en USB-A-port och anslut en mängd olika USB-A-enheter, inklusive externa hårddiskar, telefoner, möss, skrivare med mera.
USB 3.0
Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.
En tunn och ergonomisk design gör att den kan placeras var som helst utan krångel.
Den flexibla konstruktionen ger enkel på- och avtagning.
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