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Utgått

USB-C till USB-A (hona)

DLC1501A/00

Typ C till USB-adapter

Gör att du kan ansluta en USB-kontakt till ditt typ C-uttag. Förvandla vilken USB-C-port som helst till en USB-A-port och anslut en mängd olika USB-A-enheter, inklusive externa hårddiskar, telefoner, möss, skrivare med mera.

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Typ C till USB-adapter

  • USB 3.0

Stöd för USB 3.0-dataöverföring

Stöd för USB 3.0-dataöverföringshastighet på 5 Gbit/s.

Tunn och lätt design

En tunn och ergonomisk design gör att den kan placeras var som helst utan krångel.

Flexibel konstruktion för att enkelt slå på/av

Den flexibla konstruktionen ger enkel på- och avtagning.

Tekniska specifikationer

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