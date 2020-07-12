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Utgått
DLC3106C/00
2 meter lång USB-C till USB-C-kabel
Ladda enheten när du är ansluten. Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare. Det är en bra reservkabel att ha!
Synka och ladda
2 meter
Bär det med dig, ha det på skrivbordet eller byt ut ett stativ som du har tappat bort så att dy alltid kan ansluta och ladda när du behöver det.
Fungerar med någon av dina befintliga USB-baserade strömkällor – vägg, bil eller dator – för att ladda bekvämt när du behöver det.
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