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DLC4561CB/00
Förstklassig USB-C till USB-C-kabel
Förstklassig två meter lång kabel för ökad flexibilitet medan du laddar USB-C-aktiverade enheter. Stöd för 65 Watt laptopsladdning med GaN-väggladdare,
Synka och ladda
2 m
Svart
USB typ C-anslutning för snabbladdning med dina senaste typ C-kompatibla enheter
Kabeldesign med plasthölje för ökad hållbarhet och tålighet.
Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.
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