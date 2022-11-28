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  • Förstklassig USB-C till USB-C-kabel
  • Förstklassig USB-C till USB-C-kabel
  • Förstklassig USB-C till USB-C-kabel
  • Förstklassig USB-C till USB-C-kabel

USB-C till USB-C

DLC4561CB/00

Förstklassig USB-C till USB-C-kabel

Förstklassig två meter lång kabel för ökad flexibilitet medan du laddar USB-C-aktiverade enheter. Stöd för 65 Watt laptopsladdning med GaN-väggladdare,

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Förstklassig USB-C till USB-C-kabel

  • Synka och ladda

  • 2 m

  • Svart

USB typ C-anslutning för snabbladdning

USB typ C-anslutning för snabbladdning med dina senaste typ C-kompatibla enheter

Flexibel och tålig kabeldesign

Kabeldesign med plasthölje för ökad hållbarhet och tålighet.

Stöd för USB 2.0-dataöverföring

Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
  • Experttips och inspiration.