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Utgått

USB till mikro-USB-kabel

DLC5203U/00

Förstklassig flätad USB-A till Micro-kabel

Fungerar med din befintliga USB-vägg- eller billaddare med USB-mikrouttag. Det är en bra reservkabel att ha!

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Förstklassig flätad USB-A till Micro-kabel

  • Synka och ladda

  • 1 meter

  • Svart flätad kabel

Kevlar har lagts till i kabeln för extra styrka

Kevlar har lagts till i laddningskabeln för extra kabelstyrka

Belastningstestad över 10 000 gånger

Laddningskabeln har belastningstestats över 10 000 gånger avseende tuff användning

Stöd för USB 2.0-dataöverföring

Stöd för USB 2.0-dataöverföringshastighet på 480 Mbit/s.

Tekniska specifikationer

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