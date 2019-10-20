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Utgått

Bil- och skrivbordsmontering

DLK3532Q/00

Bilmontering med trådlös Qi-laddning

Snäpp fast din mobiltelefon – ledad arm för att kunna vrida och luta.

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Snäpp fast telefonen lätt

Bilmontering med trådlös Qi-laddning

  • 10 W

  • Trådlös Qi-laddning

Monteringssystem för instrumentpanel

Fäst det här monteringssystemet vid bilens ventilationssystem, och placera din enhet så att du enkelt och säkert kommer åt den när du är ute och kör.

Snabb 10 W trådlös laddning

För en laddningsprestanda på 10 W behövs en snabbladdningsladdare. Den identifierar laddningsstandarden på väggladdaren eller grenuttaget för att ge snabbare laddning automatiskt.

För enkel montering och borttagning med en hand

Två justerbara armar för enkel montering och borttagning med en hand

Tekniska specifikationer

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