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Utgått
DLK3532Q/00
Bilmontering med trådlös Qi-laddning
Snäpp fast din mobiltelefon – ledad arm för att kunna vrida och luta.
10 W
Trådlös Qi-laddning
Fäst det här monteringssystemet vid bilens ventilationssystem, och placera din enhet så att du enkelt och säkert kommer åt den när du är ute och kör.
För en laddningsprestanda på 10 W behövs en snabbladdningsladdare. Den identifierar laddningsstandarden på väggladdaren eller grenuttaget för att ge snabbare laddning automatiskt.
Två justerbara armar för enkel montering och borttagning med en hand
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