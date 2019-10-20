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Utgått

USB Power bank

DLP1011Q/00

Tunn och kraftfull batteribank

Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobiltelefonen har slut på batteri. USB-C med PD maximerar strömmen för att ladda din senaste enhet. Den trådlösa Qi-laddningen laddar dina Qi-aktiverade enheter utan kabel.

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med PD och trådlös Qi-laddning

Tunn och kraftfull batteribank

  • 10 000 mAh

  • Trådlös Qi-laddning

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

Tekniska specifikationer

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