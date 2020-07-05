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Utgått
DLP1013M/00
Tunn och kraftfull batteribank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med litiumpolymerbatteri. Inga fler problem när mobiltelefonen har slut på batteri. 2 USB-utgångar
10 000 mAh
2 USB-laddningsportar
Litiumpolymerbatteri
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
2 USB-portar laddar två enheter samtidigt
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