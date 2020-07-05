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Utgått

USB Power bank

DLP1013M/00

Tunn och kraftfull batteribank

Stor kapacitet på 10 000 mAh med litiumpolymerbatteri. Inga fler problem när mobiltelefonen har slut på batteri. 2 USB-utgångar

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Metallhölje

Tunn och kraftfull batteribank

  • 10 000 mAh

  • 2 USB-laddningsportar

  • Litiumpolymerbatteri

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

2 USB-portar laddar två enheter samtidigt

Snabbladdningsport för 5 V/2,1 A

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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