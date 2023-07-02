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USB Power bank

DLP1810CW/00

Tunn och kraftfull powerbank

Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. USB-C 3 A-snabbladdning och dubbel USB-A för att ladda din senaste enhet.

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med ett bärbart reservströmpaket

Tunn och kraftfull powerbank

  • 10 000 mAh

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • Litiumpolymerbatteri

  • Vit

LED-strömindikatorlampa

Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.

Fungerar överallt – perfekt när du inte befinner dig i närheten av någon strömkälla

Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.

Snabbladdning på 5 V/3 A

Tekniska specifikationer

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  • 100 kr i rabatt på ditt första köp.
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