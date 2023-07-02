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DLP1810CW/00
Tunn och kraftfull powerbank
Stor kapacitet på 10 000 mAh med ett säkert litiumpolymerbatteri. Inget mer krångel när mobilen har slut på batteri. USB-C 3 A-snabbladdning och dubbel USB-A för att ladda din senaste enhet.
10 000 mAh
USB A- och USB C-laddningsportar
Litiumpolymerbatteri
Vit
Den diskreta LED-lampan lyser med ett mjukt ljus så att du vet att enheten har ström.
Även om du inte har en vägg- eller billaddare i närheten kan du ladda upp enhetens batteri med det praktiska batteripaketet. Det intelligenta batteripaketet ger ström först, så du kan ta bort paketet efter användning och fortfarande ha ett fulladdat batteri i din enhet.
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