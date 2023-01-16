Kraftfull powerbank

Få ström varhelst och närhelst du behöver det med en stor kapacitet på 30 000 mAh för upp till mer än en full laddning. Tre USB-portar med USB-A och USB-C. Snabbladda enheten med USB-C PD3.0 max 20 W eller USB-A-port med QC3/0 max 18 W uteffekt.