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USB Power bank

DLP1930CW/00

Kraftfull powerbank

Få ström varhelst och närhelst du behöver det med en stor kapacitet på 30 000 mAh för upp till mer än en full laddning. Tre USB-portar med USB-A och USB-C. Snabbladda enheten med USB-C PD3.0 max 20 W eller USB-A-port med QC3/0 max 18 W uteffekt.

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med ett bärbart reservströmpaket

Kraftfull powerbank

  • 30 000 mAh

  • USB A- och USB C-laddningsportar

  • QC 3.0 och PD

  • Vit

LCD-skärm för strömindikering

LCD-skärm för strömindikering

Laddning med programmerbar strömförsörjning (PPS) med USB-C

PPS (programmerbar strömförsörjning) är en standard för snabb laddningsteknik för USB-C-enheter. Den här tekniken justerar spänning och ström i realtid, beroende på enhetens laddningsstatus, och matar den med maximal effekt. Ett smart sätt att minska laddningstiden på ett säkert sätt.

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström

Tekniska specifikationer

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