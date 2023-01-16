Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
Betala senare med Klarna
Fri frakt från 450 SEK
30 dagars ångerrätt
DLP1930CW/00
Kraftfull powerbank
Få ström varhelst och närhelst du behöver det med en stor kapacitet på 30 000 mAh för upp till mer än en full laddning. Tre USB-portar med USB-A och USB-C. Snabbladda enheten med USB-C PD3.0 max 20 W eller USB-A-port med QC3/0 max 18 W uteffekt.
30 000 mAh
USB A- och USB C-laddningsportar
QC 3.0 och PD
Vit
LCD-skärm för strömindikering
PPS (programmerbar strömförsörjning) är en standard för snabb laddningsteknik för USB-C-enheter. Den här tekniken justerar spänning och ström i realtid, beroende på enhetens laddningsstatus, och matar den med maximal effekt. Ett smart sätt att minska laddningstiden på ett säkert sätt.
Smart skydd mot överhettning, överspänning och överström
Recensioner